«Спартак» проиграл «Динамо» один раз за 3 года. Красно-белые – фавориты кубковой встречи

«Динамо» примет «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

За последние три года динамовцы обыграли красно-белых лишь однажды – в мае 2025 года (2:0). За это время команды провели 9 официальных матчей.

Букмекеры считают «Спартак» небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.45. На победу «Динамо» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.55.

Матч состоится 5 марта и начнется в 20:45 мск.