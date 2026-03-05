  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Спартак» проиграл «Динамо» один раз за 3 года. Красно-белые – фавориты кубковой встречи
10

«Спартак» проиграл «Динамо» один раз за 3 года. Красно-белые – фавориты кубковой встречи

«Динамо» примет «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

За последние три года динамовцы обыграли красно-белых лишь однажды – в мае 2025 года (2:0). За это время команды провели 9 официальных матчей.

Букмекеры считают «Спартак» небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.45. На победу «Динамо» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.55.

Матч состоится 5 марта и начнется в 20:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoFONBET Кубок России
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это было меньше трёх лет назад:
FONBET Кубок России 2023/2024. Путь РПЛ. Группа D, 5-й тур
4 октября 2023, среда. 16:45 мск
ВТБ Арена
Динамо Москва-Спартак Москва 3 : 0
Голы: Бителло, Фомин, Зазвонкин.
Вперёд Спартак! Только победа! Будет заруба несмотря на то, что никто не вылетает из кубка...
1-2 Вперёд Спартак ⚽😀
альтернативный заголовок - спартак выиграл встречу с Динамо задолго до ее начала )))
Где один, там и два.
Ничего хорошего Динамо не ждёт. Нельзя на что-то рассчитывать без защиты. Можно надеяться на везение и на то что Спартак у не хватит 2х дней на восстановление.
По мне, так кубок печальный стал. Можно сегодня проиграть и ответную, но забрать кубок 🏆
Не мудрено, если вечно Лещук в воротах против них стоит)))
Этот тренер ишка не сможет ничего выиграть...
А так футбол скучнейший, несмотря на кучу голов.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
сегодня, 07:58
«Интер» не побеждает «Милан» 6 матчей подряд. 2.30 – серия прервется
сегодня, 07:33
Холлоуэй проиграл Оливейре на UFC 326. Американец считался у букмекеров явным фаворитом боя
сегодня, 06:32
ЦСКА 2,5 года не проигрывает московскому «Динамо». Армейцы котируются фаворитами предстоящего дерби
сегодня, 06:25
«Сочи» пропустил 46 голов в 20 турах РПЛ. На этом отрезке больше было только у «Тюмени» в 1998-м и «Жемчужины» в 1995-м
вчера, 18:35
«Балтика» на 94-й минуте матча упустила победу над «Ростовом» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 12,5%
вчера, 16:28
«Барселона» разгромила «Атлетик» в 3 последних матчах – 3:0, 4:0 и 5:0. Букмекеры дают 20% на продление серии
вчера, 07:20
Мартинеса подозревают в нарушении регламента FA о ставках. Вратарь «Астон Виллы» – амбассадор букмекерской компании, это запрещено правилами
6 марта, 13:57
«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» три дня назад. 3.90 – выбьет «мерсисайдцев» из Кубка Англии
6 марта, 12:43
Казарцев назначает пенальти чаще всех в РПЛ. 2.65 – будет 11-метровый в матче «Ростов» – «Балтика»
6 марта, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби
13 минут назадПромо
Бетторы БЕТСИТИ не верят в победу «Милана» в матче с «Интером»
сегодня, 08:00Промо
«Челси» не смог обыграть «Рексхэм» в основное время в 1/8 финала Кубка Англии – 2:2. Перед экстра-таймами вероятность прохода валлийцев составляет 24%
вчера, 19:45
UFC: шансы Грегори Родригеса и Бруно Феррейры на победу в бою UFC 326
вчера, 06:30Прогноз
UFC: шансы Дрю Добера и Майкла Джонсона на победу в бою UFC 326
вчера, 06:25Прогноз
UFC: шансы Роба Фонта и Рауля Росаса-младшего на победу в бою UFC 326
вчера, 06:20
У «Балтики» 0 побед в 3 матчах РПЛ с «Ростовом». 1.45 – ростовчане не проиграют в предстоящей очной встрече
вчера, 06:19
UFC: шансы Кайо Борральо и Ренье де Риддера на победу в бою UFC 326
вчера, 06:15Прогноз
UFC: шансы Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры на победу в бою UFC 326
вчера, 06:10
Zuffa Boxing: шансы Джея Опетая и Брэндона Глэнтона на победу в бою за титул в первом тяжелом весе
вчера, 06:05Прогноз
Рекомендуем