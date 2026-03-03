«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 14 из 16 последних матчей. 1.50 – очередная победа

«Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль» в 29-м туре чемпионата Англии.

«Ливерпуль» выиграл 14 из 16 последних очных встреч. У «Вулверхэмтона» на этом отрезке всего одна победа.

Букмекеры считают гостей явными фаворитами встречи за 1.50. На победу «Вулвс» дают коэффициент 5.80, на ничью – 4.70.

Матч состоится 3 марта, начало – в 23:15 по московскому времени.