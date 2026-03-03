«Комо» обыграл «Ювентус» и «Наполи» в феврале и сыграл вничью с «Миланом». 1.52 – не проиграют «Интеру» сегодня

«Комо» примет «Интер» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

В феврале «Комо» проиграл лишь один матч – против «Фиорентины» (1:2) в чемпионате. Также была ничья с «Миланом» (1:1) и победа над «Ювентусом» (2:0) в Серии А, а также победа над «Наполи» (1:1, 7:6 – пенальти) в Кубке Италии.

Букмекеры считают «Интер» небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.74. На победу «Комо» дают коэффициент 2.93, на непоражение хозяев – 1.52.

Матч пройдет 3 марта, начало – в 23:00 мск.