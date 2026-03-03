«Зенит» – фаворит 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Балтики». На проход петербуржцев дают 1.55

«Балтика» примет «Зенит» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команды встречались 27 февраля в рамках 19-го тура чемпионата России – петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Луиса Энрике.

Клуб из Санкт-Петербурга котируется фаворитом на выход в следующий раунд за 1.55. На проход «Балтики» можно поставить за 2.50.

Матч пройдет 3 марта, начало – в 20:00 по московскому времени.