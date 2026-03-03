Коэффициент на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании обвалился с 12.00 до 8.00. Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»
«Барселона» примет «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
Сразу после поражения в первом полуфинальном матче со счетом 0:4 на проход каталонцев давали 12.00. Спустя три недели коэффициент обвалился до 8.00.
1.08 – «Атлетико» удержит преимущество и выйдет в финал Кубка Испании.
Ответный матч пройдет 3 марта, начало – в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Пусть совсем обвалится этот коэффициент - нужно подождать, что покажет матч..
