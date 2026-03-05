«Рынок начал активно двигаться. Все идет к сокращению бюджетов клубов, лиг и федераций». Глава спонсорства PARI о пересмотре контрактов
Глава спонсорства PARI Кирилл Богомолов высказался о ситуации на рынке спонсорских активов.
С 1 января букмекеры обязаны платить новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.
«Рынок начал двигаться активно, и все идет к сокращению бюджетов клубов, лиг и федераций.
Посоветую всем спортивным организациям подумать о том (если не думали раньше), насколько вы эффективно работаете со своим партнером», – написал Богомолов в телеграме.
