«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей с «Арсеналом» на выезде, но котируется явным фаворитом сегодня

«Арсенал» примет «Локомотив» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Тульский клуб обыграл «Локомотив» в 4 из 5 последних матчей на своем поле. Примечательно, что все победы были с разницей в 2+ мяча.

Букмекеры считают «Локомотив» подавляющим фаворитом на выход в следующий раунд за 1.19. На проход клуба из Первой лиги дают коэффициент 4.15.

Игра пройдет 5 марта и начнется в 18:30 по московскому времени.