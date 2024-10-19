Док Риверс в ответ на критику: «Чушь. Я никогда не терпел неудачу»

Док Риверс не согласился с мнением, что он несостоятелен в плей-офф.

«Но я никогда не терпел неудачу, на мой взгляд. Терпел неудачу? Что это значит? То, что мы не выиграли титул?

Я вернулся в «Филадельфию» после того, как мы проиграли в первом раунде со счетом 0-4. В следующем сезоне мы выиграли Восток в регулярном чемпионате. Хорошо. Мы остановились в одном матче от финала Востока.

Порой мне кажется, что нас оценивают по другому стандарту. И отличная новость в том, что я создал этот стандарт. Так что для меня это хорошо. Но когда начинают говорить, что я не способен добиться успеха, это чушь. Потому что я добивался успеха, и я способен на это. Дело в том, что это трудно. Поэтому я всегда смотрел на это таким образом.

Послушайте, я восьмой по количеству побед. Я четвертый по количеству побед в плей-офф. Мой отец говорил: «Если кто-то сказал что-то, что ты никогда не станешь слушать, зачем тебе вообще обращать на это внимание?» Понимаете, о чем я? Мои показатели не лгут.

Я тренирую уже 25 лет, и у меня было всего два проигрышных сезона. И в этих двух проигрышных сезонах, мы старались проиграть, черт возьми, да. Я выходил в плей-офф 21 раз за 25 лет. Это почти как сказал Дион Сандерс в том интервью. Ничего из того, что вы можете сказать или сделать, не отнимет то, чего я добился, и я никогда этого не допущу.

При этом я хочу добиться его больше. Но чтобы добиться больше, я должен ставить себя в ситуации, когда меня будут критиковать в случае неудачи. И меня это устраивает», – сказал главный тренер «Милуоки ».