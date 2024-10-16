Шакил О′Нил: «В этом сезоне ставлю на «Бакс»

Шакил О′Нил считает «Бакс» фаворитами на победу в чемпионате.

Соведущий О’Нила Адам Лефко : «Кто, по твоему мнению, выиграет чемпионат? Я считаю, что «Бостон » остается фаворитом».

О’Нил : «Нет. Без шансов. В этом сезоне я ставлю на «Бакс».

Лефко : «Это ошибка».

О’Нил : «Думаешь, они не обыграют «Бостон»?

Лефко : «Док Риверс ».

О’Нил : «Понял. Хороший аргумент».