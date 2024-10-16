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Шакил О′Нил: «В этом сезоне ставлю на «Бакс»

Шакил О′Нил считает «Бакс» фаворитами на победу в чемпионате.

Соведущий О’Нила Адам Лефко: «Кто, по твоему мнению, выиграет чемпионат? Я считаю, что «Бостон» остается фаворитом».

О’Нил: «Нет. Без шансов. В этом сезоне я ставлю на «Бакс».

Лефко: «Это ошибка».

О’Нил: «Думаешь, они не обыграют «Бостон»?

Лефко: «Док Риверс».

О’Нил: «Понял. Хороший аргумент».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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