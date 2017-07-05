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    НБА. Гордон Хэйворд объявил, что подпишет контракт с «Бостоном»

    Теги переходы Бостон Юта Гордон Хэйворд

    Форвард Гордон Хэйворд станет игроком «Селтикс». Об этом сам игрок объявил в колонке на сайте Players’ Tribune.

    Хэйворд подпишет 4-летний контракт на 128 миллионов долларов.

    Средние показатели игрока в прошлом сезоне составляли 21,9 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи.

    Первым о переходе Хэйворда объявил журналист ESPN Крис Хэйнс, однако потом агент игрока Марк Бартельстейн опроверг сообщения в интервью с Эдрианом Воджнаровски.

    Ожидается, что «Юта» попытается заменить Хэйворда форвардом «Вашингтона» Отто Портером, который является ограниченно свободным агентом.

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