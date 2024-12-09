Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Водник» против московского «Динамо» и другие матчи
«Водник» сыграет с московским «Динамо» в чемпионате России по бенди.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
10 декабря
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 12.00
Саяны – Динамо Казань – 15.00
Сибсельмаш – Уральский трубник – 15.00
Волга – Кузбасс – 17.30
Мурман – Родина – 18.30
Старт – Енисей – 18.30
Водник – Динамо Москва – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 21 очко (8 игр), Кузбасс – 21 (7), Водник – 21 (7), СКА-Нефтяник – 18 (8), Динамо Москва – 18 (7), Байкал-Энергия – 15 (8), Старт – 12 (6), Волга – 12 (7), Енисей – 9 (7), Сибсельмаш – 6 (7), Саяны – 6 7), Уральский трубник – 3 (7), Родина – 3 (6), Ак Барс-Динамо – 3 (8), Мурман – 0 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости