  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» уступило московскому, «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны», другие результаты
0

Чемпионат России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» уступило московскому, «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны», другие результаты

Казанское «Динамо» уступило московскому в матче чемпионата России по бенди.

18 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны – СКА-Нефтяник – 3:15 (3:7)

Уральский трубник – Енисей – 2:3 (2:3)

Водник – Волга – 6:3 (4:0)

Ак Барс-Динамо – Динамо Москва – 4:10 (3:4)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 63 очка (21 игра), Динамо Москва – 48 (21), Кузбасс – 47 (21), Водник – 44 (21), Уральский трубник – 36 (21), Старт – 32 (21), Енисей – 27 (21), Родина – 24 (21), Волга – 24 (21), Сибсельмаш – 12 (21), Ак-Барс Динамо – 7 (20), Саяны – 4 (21).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЕнисей
logoВодник
logoСКА-Нефтяник
Уральский трубник
Динамо Москва
Волга
чемпионат России
logoАк Барс-Динамо
результаты
Саяны-Хакасия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», «Енисей» уступил «Кузбассу» и другие результаты
14 февраля, 14:54
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» уступил «СКА-Нефтянику», «Водник» победил «Уральский трубник» и другие результаты
11 февраля, 19:54
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», «Кузбасс» победил московское «Динамо», другие результаты
8 февраля, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «СКА-Нефтяник», московское «Динамо» одолело «Волгу», другие матчи
сегодня, 12:25
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», «Енисей» уступил «Кузбассу» и другие результаты
14 февраля, 14:54
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» уступил «СКА-Нефтянику», «Водник» победил «Уральский трубник» и другие результаты
11 февраля, 19:54
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», «Кузбасс» победил московское «Динамо», другие результаты
8 февраля, 12:55
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграл вничью с «Водником», «Уральский трубник» разгромил «Старт», другие результаты
5 февраля, 17:38
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Родину», «Волга» уступила «Кузбассу» и другие результаты
1 февраля, 13:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Старт», «Водник» сыграл вничью с московским «Динамо», другие результаты
29 января, 19:11
Чемпионат мира по хоккею с мячом. Швеция разгромила Финляндию в финале, Норвегия обыграла США в матче за бронзу
18 января, 18:00
Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» уступило «СКА-Нефтянику», «Кузбасс» разгромил «Родину», другие результаты
18 января, 13:03
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» уступил «СКА-Нефтянику», московское «Динамо» обыграло «Енисей», другие результаты
15 января, 19:04
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа 2025, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59
Рекомендуем