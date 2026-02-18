Чемпионат России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» уступило московскому, «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны», другие результаты
Казанское «Динамо» уступило московскому в матче чемпионата России по бенди.
18 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Саяны – СКА-Нефтяник – 3:15 (3:7)
Уральский трубник – Енисей – 2:3 (2:3)
Водник – Волга – 6:3 (4:0)
Ак Барс-Динамо – Динамо Москва – 4:10 (3:4)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 63 очка (21 игра), Динамо Москва – 48 (21), Кузбасс – 47 (21), Водник – 44 (21), Уральский трубник – 36 (21), Старт – 32 (21), Енисей – 27 (21), Родина – 24 (21), Волга – 24 (21), Сибсельмаш – 12 (21), Ак-Барс Динамо – 7 (20), Саяны – 4 (21).
