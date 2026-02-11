  • Спортс
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» уступил «СКА-Нефтянику», «Водник» победил «Уральский трубник» и другие результаты

«Кузбасс» уступил «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по бенди.

11 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Кузбасс – СКА-Нефтяник – 4:6 (1:3)

Сибсельмаш – Енисей – 1:3 (0:2)

Волга – Родина – 3:2 (3:0)

Водник – Уральский трубник – 6:2 (2:1)

Динамо Казань – Старт – 1:4 (1:2)

Динамо Москва – Саяны – 8:4 (5:2)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 57 очков (19 игр), Кузбасс – 44 (20), Динамо Москва – 42 (19), Водник – 38 (19), Уральский трубник – 36 (19), Старт – 31 (20), Енисей – 24 (19), Волга – 23 (19), Родина – 21 (20), Сибсельмаш – 12 (20), Ак-Барс Динамо – 7 (19), Саяны – 4 (19).

1 комментарий
Я который с детства смотрел матчи своего отца выступающего в 70-е годы за Уральский трубник, а позже за СКА Свердловск в качестве защитника этих команд, с такими игроками рядом, как Николай Дураков, Валентин Атаманычев, Юрий Варзин, Виктор Громаков, Александр Измоденов, Валерий Эйхвальд, Александр Сивков и многих других больших мастеров русского хоккея, а после получения травмы и уже позже практически все детство и отрочество мерз с ним вместе в Первоуральске и Свердловске на тамошних центральных стадионах болея за своих уральских хоккеистов, хочу пожелать родному Уральскому трубнику только удачи и побед в чемпионате..)
