Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», «Кузбасс» победил московское «Динамо», другие результаты

«СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

8 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Волга – 7:2 (6:1)

Кузбасс – Динамо Москва – 6:3 (2:0)

Енисей – Ак-Барс Динамо – 8:2 (4:0)

Сибсельмаш – Водник – 0:2 (0:0)

Родина – Уральский трубник – 1:3 (0:2)

Старт – Саяны – 2:1 (0:0)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 54 очка (18 игр), Кузбасс – 44 (19), Динамо Москва – 39 (18), Уральский трубник – 36 (18), Водник – 35 (18), Старт – 28 (19), Енисей – 21 (18), Родина – 21 (19), Волга – 20 (18), Сибсельмаш – 12 (19), Ак-Барс Динамо – 7 (18), Саяны – 4 (18).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
2 комментария
Классный матч в Кемерово! Я чуть валенки не снял от радости!
