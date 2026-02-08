Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу», «Кузбасс» победил московское «Динамо», другие результаты
«СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
8 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Волга – 7:2 (6:1)
Кузбасс – Динамо Москва – 6:3 (2:0)
Енисей – Ак-Барс Динамо – 8:2 (4:0)
Сибсельмаш – Водник – 0:2 (0:0)
Родина – Уральский трубник – 1:3 (0:2)
Старт – Саяны – 2:1 (0:0)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 54 очка (18 игр), Кузбасс – 44 (19), Динамо Москва – 39 (18), Уральский трубник – 36 (18), Водник – 35 (18), Старт – 28 (19), Енисей – 21 (18), Родина – 21 (19), Волга – 20 (18), Сибсельмаш – 12 (19), Ак-Барс Динамо – 7 (18), Саяны – 4 (18).
За Кузбасс 👏👏👏
Классный матч в Кемерово! Я чуть валенки не снял от радости!
