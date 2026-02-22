  • Спортс
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «СКА-Нефтяник», московское «Динамо» одолело «Волгу», другие результаты
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «СКА-Нефтяник», московское «Динамо» одолело «Волгу», другие результаты

«Уральский трубник» обыграл «СКА-Нефтяник» в чемпионате России по бенди.

21 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Саяны – Енисей – 3:8 (1:4)

Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 3:2 (2:1)

Сибсельмаш – Кузбасс – 4:7 (3:2)

Ак Барс-Динамо – Водник – 3:12 (2:7)

Старт – Родина – 6:3 (2:1)

Динамо Москва – Волга – 9:3 (4:1)

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 63 очка (22 игры), Динамо Москва – 51 (22), Кузбасс – 50 (22), Водник – 47 (22), Уральский трубник – 39 (22), Старт – 35 (22), Енисей – 30 (22), Родина – 24 (22), Волга – 24 (22), Сибсельмаш – 12 (22), Ак-Барс Динамо – 7 (22), Саяны – 4 (22).

За время перерыва матча СКА-Уральский трубник - СКА-Нефтяник, в сплошной снегопад было очищено всего пол-поля одной машиной... Очень странная организация проведения матча... На нечищенном поле, в снегопад играли весь матч. Ни скоростей, ни комбинаций, так как мяч тормозился в снегу... Ну да, а как иначе одолеть более техничного и скоростного соперника?... Хорошо, что результат не имел значения, весь расклад по таблице был уже сформирован. А кто-то всё-таки ответит за безобразное отношение к подготовке матча, к игре, к болельщикам? СКА УТ несомненно заслужили победу, но есть ощущение присутствия умышленной махинации, коррупционной составляющей... Очередной косяк в Русском хоккее. Стыдоба!
