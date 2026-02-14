Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», «Енисей» уступил «Кузбассу» и другие результаты
«СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш» в чемпионате России по бенди.
14 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 15:3 (10:1)
Енисей – Кузбасс – 4:8 (1:5)
Волга – Старт – 3:3 (2:2)
Водник – Саяны – 6:2 (3:1)
Родина – Динамо Казань – 8:1 (4:0)
Динамо Москва – Уральский трубник – 5:4 (4:2)
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 60 очков (20 игр), Кузбасс – 47 (21), Динамо Москва – 45 (20), Водник – 41 (20), Уральский трубник – 36 (20), Старт – 32 (21), Енисей – 24 (20), Родина – 24 (21), Волга – 24 (20), Сибсельмаш – 12 (21), Ак-Барс Динамо – 7 (20), Саяны – 4 (20).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
СКА-Нефтяник - без комментариев!
