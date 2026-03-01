  • Спортс
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. Третьи матчи. «Енисей» встретится с московским «Динамо», «Родина» против «СКА-нефтяника», другие матчи
3

На чемпионате России по хоккею с мячом пройдут третьи матчи 1/4 финала.

Чемпионат России по хоккею с мячом

1/4 финала

25 февраля

Первые матчи

СКА-Нефтяник – Родина – 11:1 (5:0)

Кузбасс – Старт – 10:1 (6:0)

Водник – Уральский трубник – 8:4 (4:3)

Динамо Москва – Енисей – 8:5 (6:1)

26 февраля

Вторые матчи

СКА-Нефтяник – Родина – 12:1 (6:1)

Кузбасс – Старт – 7:3 (3:0)

Водник – Уральский трубник – 5:3 (2:0)

Динамо Москва – Енисей – 9:4 (3:1)

1 марта

Третьи матчи

Енисей – Динамо Москва – 11.00

Счет в серии: 0-2. 

Уральский трубник – Водник – 11.00

Счет в серии: 0-2. 

Родина – СКА-Нефтяник – 13.00

Счет в серии: 0-2. 

Старт – Кузбасс – 13.00

Счет в серии: 0-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед. Трансляции покажет канал «Хоккей ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
3 комментария
Хабаровск 11:1, Кемерово 10:1. В поздних матчах ожидаются более близкие по счету игры.
Ответ heivani
Вы оказались правы, так и случилось - 8:4 и 8:5. Поразительно!
СКА опять безжалостен к "Родине". "Кузбасс" был более лоялен, 7:3. Нижние матчи несомненно, останутся тоже за хозяевами.
