Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. Третьи матчи. «Енисей» встретится с московским «Динамо», «Родина» против «СКА-нефтяника», другие матчи
На чемпионате России по хоккею с мячом пройдут третьи матчи 1/4 финала.
1 марта пройдут третьи матчи плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
1/4 финала
25 февраля
Первые матчи
СКА-Нефтяник – Родина – 11:1 (5:0)
Кузбасс – Старт – 10:1 (6:0)
Водник – Уральский трубник – 8:4 (4:3)
Динамо Москва – Енисей – 8:5 (6:1)
26 февраля
Вторые матчи
СКА-Нефтяник – Родина – 12:1 (6:1)
Кузбасс – Старт – 7:3 (3:0)
Водник – Уральский трубник – 5:3 (2:0)
Динамо Москва – Енисей – 9:4 (3:1)
1 марта
Третьи матчи
Енисей – Динамо Москва – 11.00
Счет в серии: 0-2.
Уральский трубник – Водник – 11.00
Счет в серии: 0-2.
Родина – СКА-Нефтяник – 13.00
Счет в серии: 0-2.
Старт – Кузбасс – 13.00
Счет в серии: 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед. Трансляции покажет канал «Хоккей ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Хабаровск 11:1, Кемерово 10:1. В поздних матчах ожидаются более близкие по счету игры.
Вы оказались правы, так и случилось - 8:4 и 8:5. Поразительно!
СКА опять безжалостен к "Родине". "Кузбасс" был более лоялен, 7:3. Нижние матчи несомненно, останутся тоже за хозяевами.
