Рекорд скорости для машин без крыши – 460 км/ч! 1600 л.с. только на бензине – €14 млн😍

Мировые автогиганты ведут сражения за право быть первыми не только на гоночные соревнованиях, но и на полигонах. Причем каждый старается выпустить наиболее эстетически привлекательное, легкое и при этом очень быстрое авто. Получается далеко не у всех, а на борьбу уходит очень много времени, человеческих ресурсов, а главное − денег.

За последнее время элитные авто «не для всех» выпустили в «Макларене», «Астон Мартин» (причем гиперкар курировал лично Фернандо Алонсо), а также в «Ред Булл» – уже ставший легендарным RB17 Эдриана Ньюи. В них – передовые технологии, лучшие двигатели, продвинутый аэрообвес и стоимость, которую не потянет среднестатистический житель планеты. А еще на этих авто очень любят ставить различные рекорды.

На официальной презентации нового W16 Mistral представитель «Бугатти» заявлял о том, что их новый родстер способен разогнаться до 418 км/ч. Но на днях британский автогонщик Энди Уоллес на полигоне в немецком Папенбурге смог разогнаться на колесном аналоге хородного французского ветерка аж до 459,91 км/ч. И это мировой рекорд для серийных автомобилей без крыши (или родстеров).

«Во время тестовой программы было невероятно ощущать, насколько стабильно авто − у меня было ощущение, что оно хочет ехать быстрее, − делился впечатлениям Энди Уоллес. − А когда дело дошло до того самого момента... Невероятно захватывающий опыт. Ощущение стихии из открытой кабины, звук огромного двигателя W16, исходящий из воздухозаборников рядом с моим ухом, − все это сделало достижение невероятно эмоциональным. Такой рекорд расширяет границы автомобильных инноваций и требует огромной сосредоточенности, самоотверженности и командной работы. Это настоящее свидетельство страсти, которые испытывают все в «Бугатти».

Интересный факт: в Германии использовали не авто, принадлежащее компании, а клиентский вариант. Владелец W16 находился на трассе и наблюдал за тем, как Уоллес устанавливал рекорд. После он сел на пассажирское сидение и британец вновь разогнал родстер до практически таких же скоростных показателей. Вероятно, в тот день поставили два рекорд: самое быстрое открытое серийное авто без крыши и самая быстрая поездка с пассажиром. Кстати, в коллекции неназванного клиента есть все «Бугатти», которые ранее устанавливали рекорды.

Можно даже насладиться видом с борта – и представить себя одним из таких избранных.

Кто такой Уоллес? Сейчас он тест-пилот прототипов «Бугатти», а в прошлом победитель «24 часа Ле-Мана», 24 часа Дайтоны» (трижды), «12 часов Себринга» (дважды) и шестой гонщик в истории, кому покорилась неофициальная «тройная корона гонок на выносливость».

Уоллес уже устанавливал рекорд – на «Макларене» F1 выжал показатель 386,4 км/ч, который более 11 лет оставался №1 в мире для самого быстрого серийного автомобиля.

Кроме этого, в августе 2019 года Уоллес установил еще один рекорд: за рулем «Бугатти» Chiron Super Sport 300+ − 490,48 км/ч или 304,77 миль/ч. Видео заезда показали в эфире Top Gear, а установили достижение на испытательном треке «Эхра-Лессьен», который принадлежит «Фольксвагену».

Кстати, этот рекорд для «Бугатти» – уже четвертый в различных класса автомобилей. Вот весь список авто и скорость, которая считалась на момент установки самой быстрой в мире:

Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition − 431,07 км/ч;

Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition − 408,84 км/ч;

Chiron Super Sport 300+ − 490,48 км/ч;

W16 Mistral − 459,91 км/ч.

Для чего «Бугатти» все это делает? В первую очередь – маркетинг. Любой такой рекорд и настолько умопомрачительный разгон машины с обычной дороги – это мощно и красиво, про это нельзя не рассказать. И когда любой производитель выводит свой гиперкар на трассу и выжимает из него максимум возможного, мировая пресса об этом пишет – и привлекает внимание к конкретному бренду. Вполне вероятно, что это может обойтись дешевле, чем иная рекламная компания – особенно когда целевая аудитория ограничена (а ценник – нет).

Что касается самих автомобилей, то это витрина новых инструментов и технологий. Спорт высоких достижений вроде «Формулы-1» – невероятный полигон, но ограничен морем регламентов и требует гигантских расхдов. У таких гипекаров же лимитов нет – и скорость можно запросто выжимать даже дешевле, если находить баланс между агрессивными аэроформами, массой и мощностью.

Что вообще за W16 Mistral такой?

Французский автомобилестроитель «Бугатти» показал его летом 2022 года Производителю потребовалось полтора года, чтобы отгрузить владельцам первые авто.

Это был первый с 2012 года родстер от французов после Veyron Grand Sport Vitesse, и он же станет последним в истории этой марки, выпущенный с двигателем внутреннего сгорания. Конечно, если вдруг не появится какой-то миллиардер и не попросит «Бугатти» выпустить специально для него что-то в единичном экземпляре. Но пока по планам французы больше не собираются делать авто с ДВС.

В основе Mistral лежит последняя версия легендарного силового агрегата W16 от «Бугатти», но вокруг – полностью переработанный монокок. Двигатель W16 объемом 8,0 л c четырьмя турбокомпрессорами развивает 1600 л.с. и 1600 Нм − столько же, сколько у Chiron Super Sport.

«Семейство Chiron никогда не предполагало наличие модели родстера, – рассказывает директор по технологиям «Бугатти» Эмилио Скерво. − Когда мы решили создать W16 Mistral, именно поэтому нам пришлось начать все сначала. Это окончательная дань уважения нашей богатой истории машин подобного типа и нашему легендарному двигателю W16».

Несмотря на космическую эстетику, Mistral сохранят эстетику «Бугатти». Следовательно, и большую скорость.

«Одной из главных задач было создать родстер, способный развивать максимальную скорость в 260 миль в час (418 км/ч), в сочетании этого качества с роскошью, изысканностью и уверенностью в себе», − добавил Скерво.

Что же сделали для того, чтобы добиться такого эффекта? Мастера «Бугатти» начали с того, что позаботились о том, чтобы большинство элементов и рам были максимально жесткими, но легкими. Этого достигли использованием композитных материалов.

Затем в Mistral добавили несколько специальных штрихов: например, новый усовершенствованный воздухозаборник и карбоновые патрубки за подголовниками, чтобы сохранить форму кузова как можно более аэродинамически плавной при движении. Эти навороты вряд ли чем-то помогут водителю на огромной скорости, учитывая, что у авто нет крыши и мало ли что может принести поток воздуха − много насекомых или даже птицу.

Их выпустили очень ограниченным тиражом в 99 штук и все они разлетелись еще до физического появления первого авто. Да и цена «кусалась» – минимальная комплектация за 5 млн евро, а рекордная – 14 млн евро, за тот самый образец, который показал рекордную скорость. Может, для этого мир технологий и занимается средствами VR/AR? Они дешевле!

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Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; www.bugatti.com ; facebook.com/bugatti