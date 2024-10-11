Самый мощный «Макларен» − больше не болид «Ф-1», а вот этот зверь на 1258 л.с. за $2 млн!

Пока гоночный «Макларен» рвет «Ф-1» превосходством похлеще прошлогоднего «Ред Булл», возвращает лидерство в Кубке конструкторов, претендует на личный титул и наконец фиксирует прибыль, ветка гиперкаров все еще терпит убытки и падения продаж. Представьте: только в начале этого года компании потребовалась рекапитализация в $800 млн от главного акционера – госфонда Бахрейна Mumtalakat!

И это на фоне всеобщего бума люксового сегмента: «Феррари» ставит рекорды продаж каждый год, все больше больших автозаводов вроде «Дженерал Моторз» и «Рено» перезапускают отдельные суббренды дорогих суперкаров… («Кадиллак», «Альпин») И даже «Мерседес» теперь пошел на ту же территорию с копией «Феррари» ! Про проект «Ред Булл» и Ньюи RB17 и говорить нечего – 7,5 млн за экземпляр и весь распроданный тираж на 350 млн выручки .

Как же «Макларен» собирался отвечать и разворачивать ситуацию? Весь год компания переструктурировалась и готовилась – чтобы осенью показать миру новый W1.

И да, он все-таки впечатляет!

Технические характеристики уже поражают: абсолютно новый гибридный силовой агрегат V8 с совокупной мощностью 1258 л.с MHP-8 разрабатывали четыре года: 4,0-литровый V8 с двумя турбинами развивает 915 л.с., при поддержке того, что британцы называют «E-модулем», добавляющим еще 342 л.с. на задние колеса (а W1 − строго заднеприводный). Да, вышло даже мощнее, чем болид для Гран-при – у них всего 1050-1100 л.с. даже с учетом гибрида!

E-модуль состоит из электронного двигателя с радиальным потоком, подобного тому, что используется в «Ф-1». Он может вращаться до 24 000 об/мин и весит всего 20 кг. Двигатель соединен с блоком управления и питается от батареи емкостью 1,384 кВт/ч, система охлаждения которой способна выдерживать длительные заезды. Состояние заряда батареи всегда достаточно для запуска двигателя и включения режима заднего хода. Производитель утверждает, что общий вес гибридной установки на 40 кг меньше, чем у P1, при этом мощность на 40 процентов больше.

Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 349 км/ч (причина та же, что и у RB17 – больше не выдержат шины и прочие узлы). До 100 км/ч гиперкар разгоняется всего за 2,7 секунды, до 200 км/ч − за 5,8 с, а до 300 км/ч − «менее чем за 12,7 секунд». Это быстрее, чем у предыдущей рекордной модели от «Макларена» − Speedtail.

Есть еще одна характеристика, которая по-настоящему впечатлит: на испытательном треке в итальянском Нардо W1 на три секунды с круга опередил безумно быстрый суперкар Senna.

Основой W1 стал новый монокок Aerocell из углеродного волокна, которое обычно используется только в автоспорте высокого класса – топовых гиперкарах или «Ф-1».

Для снижения веса, уменьшения колесной базы и улучшения аэродинамического силуэта в него интегорировали даже сиденья – это сократило колесную базу на 70 мм! Похожие решения применялись в «Феррари» LaFerrari и в Daytona SP3. Все эти нововведения дали еще и уникальную посадку за рулем.

Как вы поняли, W1 выделяется и особо проработанной аэродинамикой. Как утверждает производитель, она самая передовая из всех, когда-либо разработанных компанией для дорожных автомобилей – в него даже запихали полноценный граунд-эффект круче, чем в «Ф-1» (скорее по принципу RB17 от Ньюи – только творение оранжевых стоит втрое дешевле!). И это чертовски сложная задача для автомобиля, который «Макларен» называет «машиной для всего» (ранее как раз Ньюи задумал и сделал такую), и W1 справляется с ней благодаря наличию двух режимов − «Дорожный» и «Гоночный».

В последнем высота подвески снижается на 37 мм спереди и на 17 мм сзади, а умная система кренов делает ее жестче, также в дело выступает активный аэродинамический обвес.

У него очень хитрое переднее крыло, которое, по словам «Макларена», обеспечивает уровень эффективности, сравнимый с задним крылом большинства суперкаров. В гоночным режиме оно использует электронные двигатели без изменения конфигурации: центральная секция направляет воздух вниз к днищу в стиле «Ф-1», а боковые генерируют прижимную силу. При торможении она сбрасывается, обеспечивая дополнительное охлаждение, а также смещая аэродинамический баланс в сторону задней части.

И все же переднее крыло выглядит довольно скромно по сравнению с задним, которое получило название Active Long Tail. По названию можно догадаться, что с ним происходит, но все же есть смысл остановиться подробнее: крыло расширяется назад на 300 мм по дуге в 180 градусов, выходя слегка за пределы кузова W1. Этому также способствует установленный на крыше отвод потока, который направляет воздух на заднюю площадку и крыло. В гоночном режиме граунд-эффект создает до 350 кг прижимной силы спереди и 650 кг сзади для максимальной атаки в скоростных поворотах – то есть сочетание массы к прижимной силе выходит почти 1:1: редчайшая вещь для дорожного суперкара!

Четыре электронных двигателя перемещают длинный хвост вверх или вниз и изменяют его угол наклона, а также он работает как устройство DRS и воздушный тормоз. Это один из многих элементов W1, запатентованных «Маклареном». Активные аэродинамические элементы постоянно регулируются в зависимости от рулевого управления, дросселя и торможения.

И это еще не все. Воздушный поток под автомобилем встречает структурный задний диффузор, который разработали так, чтобы он плотно обхватывал силовой агрегат, и его изготовили из так называемого углеродного волокна с промежуточным модулем (IMCF).

Все это чудовищно умно, очень сложно и практически невозможно изложить в нескольких абзацах. Но главное, что нужно помнить, − это то, что в любых условиях на W1 аэродинамический центр давления максимально приближен к центру тяжести автомобиля, что обеспечивает уровень общей стабильности и баланса, к которому из автомобилей мало кто когда-либо приближался. И, как утверждают в «Макларене», это ничуть не мешает, несмотря на то, что приходится выполнять совершенно разные задачи.

«Возможности для создания подобных автомобилей довольно редки, − сказал руководитель отдела производительности и качества автомобильного «Макларена» Маркус Уэйт. − Взаимодействие заднего антикрыла и диффузора очень умное. Когда заднее крыло смещается назад, оно усиливает диффузор до такой степени, что это можно назвать его расширением. Заднее антикрыло помогает всасывать через автомобиль больше воздуха, чтобы добиться эффекта приземления. Это зависит от того, насколько быстро можно разогнать воздух под машиной и затем выпустить его наружу.

Но это симбиоз, потому что диффузор также помогает заднему антикрылу. Он располагается над дорогой, а не над кузовом, что означает, что он не мешает воздуху, выходящему из моторного отсека. Щелевой зазор и его форма − это чисто гоночное наследие. Речь идет о реальной работе с днищем. А граунд-эффект − это прижимная сила без сопротивления».

Как утверждает Уэйт, это делает W1 еще более продвинутым и аэроэффективным, чем нынешняя эра болидов «Формулы-1» . Единственная причина, по которой технологии нет на вершине автоспорта – ограничения регламента.

«Если бы они могли, все конструкторы болидов для Гран-при так бы делали. Это, безусловно, лучшее решение, особенно для того момента, когда в конце прямой вы нажимаете на тормоза. Парни из «Формулы-1» были бы в восторге от такого уровня свободы. Они бы хотели иметь крыло, расположенное близко к диффузору, и иметь возможность усилить его таким образом. Такое большое крыло, которое можно было бы сдвинуть назад».

Кроме того, у W1 есть уникальные двери. Раньше «Макларен» предпочитал двугранные двери, но у нового автомобиля они как крылья чайки. Такая конструкция срезает поток воздуха от передних колесных арок к высокотемпературным радиаторам и обеспечивают дополнительные 100 мм пространства для охлаждения. По этой причине радиаторы не должны быть такими большими.

Передняя часть подчинена воздушному потоку. Чем дольше вы на нее смотрите, тем интереснее она становится. Видны карбоновые аэродинамические конструкции и открытые компоненты подвески. Боковые понтоны представляют собой удивительные скульптурные элементы, чьи воздухозаборники и воздуховоды участвуют в многомерной борьбе за охлаждение и аэроэффективность.

«Хитрость заключается в том, чтобы сделать автомобиль, потрясающий для дороги, а затем заставить его работать на треке, − говорит Уэйт. − Вы не можете сделать наоборот. На протяжении всего процесса разработки мы пытались найти эту гармонию и слаженность».

Подвеска W1 также в значительной степени опирается на «Ф-1». Помните запрет активной гидравлической подвески FRIC в 2014 году? Это означало «Передняя и задняя взаимосвязанная подвеска», которая соединяла все четыре угла автомобиля по диагонали, чтобы создать больше аэродинамического сопротивления под днищем и помочь контролировать поведение автомобиля по мере увеличения скорости и прижимной силы. Эта система была быстро запрещена ФИА. В W1 идею пересмотрели. В передней подвеске используются титановые торсионы и активная поперечная тяга, а в задней − Z-образная балка с активными дроплингами для оптимизации вертикального движения автомобиля. Передние стойки и поперечные рычаги изготовлены из титана методом 3D-печати. В остальном идея та же!

Рулевое управление также полностью гидравлическое, в этой ключевой части своих обещаний производитель отказывается идти на компромисс.

В тормозах используется система «Макларен» Carbon Ceramic-Racing+ с 390-миллиметровыми дисками спереди и сзади, шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

Для оптимизации охлаждения предусмотрены воздуховоды в стиле «Ф-1» и аэродинамические накладки на колеса. W1 может остановиться за 100 метров со скорости 200 км/ч.

«Макларен» впервые применил в интерьере отделку InnoKnit − сверхлегкий устойчивый материал, который можно окрашивать в разные цвета и интегрировать в него аудиосистему и подсветку.

На ощупь он великолепен, хотя кожа и алькантара по-прежнему доступны.

Специальное подразделение «Макларена» Special Operations готово освободить клиента от больших денег в обмен на такие элементы, как распределительные устройства с отделкой из углеродного волокна – но и стоимость тогда будет сильно выше.

Стартовая версия W1 заявлена по цене в $2,1 млн, а тираж ограничен 399 авто – и уже распродан по предзаказам. Есть 840 млн выручки!

Но если вы думаете, что на этом в «Макларене» остановились – серьезно ошибаетесь. Парни из Уокинга пошли на новую сделку по добыче денег и лицензировали специальную лимитированную серию часов, в которых будет не стыдно сесть за руль W1. Постарался швейцарский мегабренд Richard Mille!

Они получили название RM 65-01 «Макларен» W1 и также будут выпущены лимитированной серией в 500 экземпляров. Но самое главное − это цена. Часы из карбона и титана с механизмом RMAC4 оценили в 250 тысяч евро. Даже интересно, сколько же 125-миллионной выручки достанется британскому заводу?

Как думаете, сможет теперь новый лидер «Ф-1» выбраться из убытков всем конгломератом?

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Фото: cars.mclaren.com