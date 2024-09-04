Любимые машины величайшего инженера «Ф-1»: только суперобтекаемые шедевры 60-х

Эдриан Ньюи по праву считается одним из самых легендарных, величайшиих и успешных конструкторов и инженеров в истории «Формулы-1». На счету его творений 12 Кубков конструктора, 13 титулов чемпиона мира и более двух сотен побед: например, все титулы «Ред Булл», несколько победных болидов Мики Хаккинена и пара шедевров для «Уильямса» и Кими Райкконена .

Но вы когда-нибудь задумывались о том, какие машины Ньюи называет любимыми, кроме тех, что создал собственными руками?

Официальный сайт «Формулы-1» поймал Эдриана во время одного из его коротких и редких визитов на Гран-при и попросил рассказать об источниках вдохновения – великий инженер составил короткий, но впечатляющий список!

1. «Лотус» 49: 1967-1970 годы

Создатель: Колин Чепмен (технический директор), Морис Филипп (конструктор) Двигатель: атмосферный V8 «Форд-Косуорт» DFV Мощность: 420-440 л.с., 9000-10000 об/мин Макс. скорость: 240 км/ч (ориентировочно)Коробка передач: механическая 5-ступенчатая Вес: 501 кг Победы: 12 Подиумы: 23

2 Кубка конструкторов (68-й, 70-й), 2 титула чемпиона мира (Грэм Хилл 68-го, Йохен Риндт 70-го)

Ньюи так любит этот болид, что обзавелся одним, за рулем которого когда-то сидел Грэм Хилл. Эдриан даже гонял на нем по улицам Монако в рамках исторического Гран-при.

А еще врывался на интервью за рулем своего красно-золотого красавца.

«Это очень сложный вопрос, не так ли? И ответ будет очень субъективным. Я бы назвал «Лотус» 49, потому что он оказал на меня большое влияние на маленького меня и, в каком-то роде, пробудил во мне желание – связать карьеру с этим [гонками]», – ответил конструктор, рассказывая о любимых машинах.

История начинается с модельки масштабом 1:12. В процессе сборки игрушечной копии знаменитой машины, 10-летний Эдриан вдохновился на создание собственной вариации болида. Он рисовал эскизы, а затем, используя детали от нескольких разных моделей, создавал новые экземпляры гоночной техники, которые невозможно было найти на полках магазинов. Так начался путь великого инженера.

2. «Чапарэл» 2Е 1966 года

Создатель: Джим Холл, Джеймс Шарп, Билл Митчелл Двигатель: атмосферный V8 от «Шевроле» объемом 5,3 л Мощность: 450 л.с., 6800 об/мин Макс. скорость: 300 км/ч Коробка передач: автоматическая 2-ступенчатая Вес: 705 кг Достижения: первая машина с граунд-эффектом, 1 победа в американской серии Can-Am на трассе «Лагуна-Сека» с Хиллом за рулем.

Без этой машины невозможно представить себе список любимой техники Эдриана Ньюи. Ведь именно американская команда «Чапарэл» в 60-е годы стала главным инноватором в мире автоспорта и первой в гоночном мире приручила граунд-эффект.

В 1962-м году Джим Холл почувствовал, что его «Чапарэл» 1 приподнимается при езде.

Это заставило целый ряд инженеров приступить к исследованию проблемы, которое привело к рождению гениальной идеи в голове Билла Митчелла из «Дженерал Моторс». Он предложил внедрить в конструкцию машины перевернутую форму аэродинамического профиля, т.е. заднее антикрыло.

Так и появился «Чапарэл» 2. После некоторой обкатки и настройки заднего крыла, проблема с отрывом передних колес от земли исчезла, а американская компания продолжила свои разработки и создание машин с огромными крыльями, потрясающими коллег со всей земли. Инженеры стали обращать внимание на невероятный рост управляемости машин «Чапарэл» в поворотах и на торможениях – техника сильнее нагружала шины при том, что вес конструкции оставался неизменным.

Ведь суть граунд-эффекта как такового – не совсем то, что принято считать прямо сейчас: он заключается в прижиме днище и задних колес к асфальту как можно сильнее при использовании диффузора особой формы – для ускорения потока под машиной, повышения прижимной силы – и тем самым увеличения скорости в поворотах и на прямых вместе с управляемостью болида. И он просто достигается разными способами: можно «придавить» заднюю часть дополнительной массой (как делали раньше) или большим антикрылом (открыли в при первых экспериментах с аэрообвесом) через лобовое сопротивление, а можно пойти другим путем – перешедшим в современные машины. Каким? 👇

3. «Лотус» 79: 1978-1979 годов

Создатель: Колин Чепмен (технический директор), Мартин Огилви (конструктор), Питер Райт (аэродинамика), Тони Радд, Ральф Беллами Двигатель: атмосферный V8 «Форд-Косуорт» DFV Мощность: 475 л.с., 11000 об/мин Макс. скорость: 332 км/чКоробка передач: механическая 5-ступенчатая Вес: 573 кг Старты: 26 Победы: 6 Подиумы: 15 Достижения: чемпионство «Ф-1» в личном (Марио Андретти) и конструкторском зачетах – 1978-й

Обратили внимание на успехи «Чапарэл» и на другом конце земли – в «Формуле-1». Постепенно, в том или ином виде, задние анти-крылья появились на болидах практически всех команд, но сами кокпиты до сих пор имели классическую форму сигар из 60-х.

Первым, кто задумался об ее изменении стал Питер Райт, тогда еще работавший в «БРМ». Недавний выпускник Кембриджа предложил руководству более эффективно использовать прижимную силу, сконструировав болид «Ф-1» в форме перевернутого крыла самолета. Секретные тесты в Имперском колледже Лондона дали многообещающие результаты, но идею не сразу удалось воплотить в жизнь из-за расприй внутри команды.

Райт покинул «БРМ» и перешел в «Лотус», где, вместе с еще одним беглецом из «БРМ» Тони Раддом принял участие в работе над легендарными «Лотусом» 78 и «Лотусом» 79.

На момент их прихода в распоряжении британской компании уже находилась модель под индексом «72», значительно отличавшаяся от конкурентов. Но у болида оставался ряд проблем, которые Райту и Радду предстояло решить вместе с главным инженером команды Ральфом Беллами и Мартинов Огилви.

И им удалось.

Модель «78» называют первым настоящим болидом с современным граунд-эффектом – с боковыми понтонами и «юбкой», свисавшей с них для защиты потоков воздуха, циркулирующих под инновационной на тот момент деталью корпуса. «Лотус» 79 представлял усовершенствованную версию предыдущей модели.

Однако в 1982-м году «Ф-1» и ФИА ввели бан на граунд-эффект, который действовал 40 лет. Запрет сняли лишь в 2022-м при переходе на новый технический регламент – однако Ньюи успел изучить его во время стажировок и в Америке, а затем поспособствовал разработке доминирующих монстров RB18 и RB19.

4. «Блюберд» CN7 1960-го

Создатель: Кен Норрис Двигатель: газотурбинный Proteus 705 Мощность: 4450 л.с. (3320 кВт) Макс. скорость: 648,7 км/ч Вес: 3.6 – 4 тонны Достижения: рекорд скорости на суше 1964-го – 648,7 км/ч

Разработки «Чапарэл» привели к созданию еще одной выдающейся модели, установившей мировой рекорд скорости на суше – «Блюберд» CN7.

«Блюберд» была просто поразительной. Она была более продвинутой, чем многие машины «Формулы-1»... Это была первая в мире машина, которая действительно понимала, что такое граунд-эффект, эффект Вентури и использовала их», – считает Эдриан Ньюи.

CN7 была оснащена турбореактивным авиационным двигателем и внешне так же очень напоминала самолет – разве что без крыльев. Тем не менее, летать эта «Синяя птичка» тоже умела. Один из первых выездов Дональда на «Блюберде» едва не закончился трагедией. В 1960-м машина при одном из разгонов взмыла в воздух, а затем перевернулась и рухнула на землю. Каким-то чудом гонщик отделался лишь небольшими царапинами и ушибами, и спустя 4 года, доработав машину, Кэмпбелл-младший установил новый рекорд скорости на суше.

В 1964-м году он промчал по поверхности высохшего соленого озера Эйр в Австралии, дойдя до отметки в 648,7 км/ч.

Примечательно, что отцу Дональда сэру Малькольму Кэмпбэллу в свое время так же принадлежали 9 рекордов скорости, установленных как на суше, так и на воде. Часть из них за рулем все тех же «Блюберд», но других моделей.

Что же почерпнул сам Ньюи?

Гений «Формулы-1» не копировал идеи напрямую – он действительно скорее вдохновился аэродинамическим подходом по минимизации компоновки, создания эффекта присасывания и тщательного сглаживания всех узлов. Эти фишки проявились во всех это инновациях: от первого болида «Ф-1» для «Лейтон Хауз» до выдувного диффузора «Ред Булл» (первое поколение доминирующих болидов Себастьяна Феттеля, в которых выхлопные газы использовались для повышения эффективности аэрообвеса).

Но главным творением инженера стал, наверное, гиперкар, подходящий новичкам и способный побить болид «Ф-1» на гоночном треке – RB17 . В нем он собрал все, что знал и использовал в «Ф-1» – и чему научился на примере любимых машин.

При этом Ньюи не назвал ни одного дорожного автомобиля и ни одного более-менее современного болида – хотя, казалось бы, все они тоже нашпигованы инновациями. Удивлены?

Фото: formula1.com

Что еще почитать о величайшем гении «Ф-1» Ньюи?