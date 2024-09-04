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Любимые машины величайшего инженера «Ф-1»: только суперобтекаемые шедевры 60-х

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Эдриан Ньюи по праву считается одним из самых легендарных, величайшиих и успешных конструкторов и инженеров в истории «Формулы-1». На счету его творений 12 Кубков конструктора, 13 титулов чемпиона мира и более двух сотен побед: например, все титулы «Ред Булл», несколько победных болидов Мики Хаккинена и пара шедевров для «Уильямса» и Кими Райкконена.

Но вы когда-нибудь задумывались о том, какие машины Ньюи называет любимыми, кроме тех, что создал собственными руками?

Официальный сайт «Формулы-1» поймал Эдриана во время одного из его коротких и редких визитов на Гран-при и попросил рассказать об источниках вдохновения – великий инженер составил короткий, но впечатляющий список!

1. «Лотус» 49: 1967-1970 годы

Newey drew plenty of inspiration from the Lotus 49, which was driven by Jim Clark and Graham Hill

Создатель: Колин Чепмен (технический директор), Морис Филипп (конструктор) Двигатель: атмосферный V8 «Форд-Косуорт» DFV Мощность: 420-440 л.с., 9000-10000 об/мин Макс. скорость: 240 км/ч (ориентировочно)Коробка передач: механическая 5-ступенчатая Вес: 501 кг Победы: 12 Подиумы: 23

2 Кубка конструкторов (68-й, 70-й), 2 титула чемпиона мира (Грэм Хилл 68-го, Йохен Риндт 70-го)

Ньюи так любит этот болид, что обзавелся одним, за рулем которого когда-то сидел Грэм Хилл. Эдриан даже гонял на нем по улицам Монако в рамках исторического Гран-при.

А еще врывался на интервью за рулем своего красно-золотого красавца.

«Это очень сложный вопрос, не так ли? И ответ будет очень субъективным. Я бы назвал «Лотус» 49, потому что он оказал на меня большое влияние на маленького меня и, в каком-то роде, пробудил во мне желание – связать карьеру с этим [гонками]», – ответил конструктор, рассказывая о любимых машинах.

История начинается с модельки масштабом 1:12. В процессе сборки игрушечной копии знаменитой машины, 10-летний Эдриан вдохновился на создание собственной вариации болида. Он рисовал эскизы, а затем, используя детали от нескольких разных моделей, создавал новые экземпляры гоночной техники, которые невозможно было найти на полках магазинов. Так начался путь великого инженера.

2. «Чапарэл» 2Е 1966 года

Arriving in 1966, the Chaparral 2E broke new ground as the first racing car to be fitted with a wing

Создатель: Джим Холл, Джеймс Шарп, Билл Митчелл Двигатель: атмосферный V8 от «Шевроле» объемом 5,3 л Мощность: 450 л.с., 6800 об/мин Макс. скорость: 300 км/ч Коробка передач: автоматическая 2-ступенчатая Вес: 705 кг Достижения: первая машина с граунд-эффектом, 1 победа в американской серии Can-Am на трассе «Лагуна-Сека» с Хиллом за рулем.

Без этой машины невозможно представить себе список любимой техники Эдриана Ньюи. Ведь именно американская команда «Чапарэл» в 60-е годы стала главным инноватором в мире автоспорта и первой в гоночном мире приручила граунд-эффект.

В 1962-м году Джим Холл почувствовал, что его «Чапарэл» 1 приподнимается при езде.

Это заставило целый ряд инженеров приступить к исследованию проблемы, которое привело к рождению гениальной идеи в голове Билла Митчелла из «Дженерал Моторс». Он предложил внедрить в конструкцию машины перевернутую форму аэродинамического профиля, т.е. заднее антикрыло.

Так и появился «Чапарэл» 2. После некоторой обкатки и настройки заднего крыла, проблема с отрывом передних колес от земли исчезла, а американская компания продолжила свои разработки и создание машин с огромными крыльями, потрясающими коллег со всей земли. Инженеры стали обращать внимание на невероятный рост управляемости машин «Чапарэл» в поворотах и на торможениях – техника сильнее нагружала шины при том, что вес конструкции оставался неизменным.

Ведь суть граунд-эффекта как такового – не совсем то, что принято считать прямо сейчас: он заключается в прижиме днище и задних колес к асфальту как можно сильнее при использовании диффузора особой формы – для ускорения потока под машиной, повышения прижимной силы – и тем самым увеличения скорости в поворотах и на прямых вместе с управляемостью болида. И он просто достигается разными способами: можно «придавить» заднюю часть дополнительной массой (как делали раньше) или большим антикрылом (открыли в при первых экспериментах с аэрообвесом) через лобовое сопротивление, а можно пойти другим путем – перешедшим в современные машины. Каким? 👇

3. «Лотус» 79: 1978-1979 годов

Lotus mastered ground effects with their 79 design, charging to both world titles in 1978

Создатель: Колин Чепмен (технический директор), Мартин Огилви (конструктор), Питер Райт (аэродинамика), Тони Радд, Ральф Беллами Двигатель: атмосферный V8 «Форд-Косуорт» DFV Мощность: 475 л.с., 11000 об/мин Макс. скорость: 332 км/чКоробка передач: механическая 5-ступенчатая Вес: 573 кг Старты: 26 Победы: 6 Подиумы: 15 Достижения: чемпионство «Ф-1» в личном (Марио Андретти) и конструкторском зачетах – 1978-й

Обратили внимание на успехи «Чапарэл» и на другом конце земли – в «Формуле-1». Постепенно, в том или ином виде, задние анти-крылья появились на болидах практически всех команд, но сами кокпиты до сих пор имели классическую форму сигар из 60-х.

Первым, кто задумался об ее изменении стал Питер Райт, тогда еще работавший в «БРМ». Недавний выпускник Кембриджа предложил руководству более эффективно использовать прижимную силу, сконструировав болид «Ф-1» в форме перевернутого крыла самолета. Секретные тесты в Имперском колледже Лондона дали многообещающие результаты, но идею не сразу удалось воплотить в жизнь из-за расприй внутри команды.

Райт покинул «БРМ» и перешел в «Лотус», где, вместе с еще одним беглецом из «БРМ» Тони Раддом принял участие в работе над легендарными «Лотусом» 78 и «Лотусом» 79.

На момент их прихода в распоряжении британской компании уже находилась модель под индексом «72», значительно отличавшаяся от конкурентов. Но у болида оставался ряд проблем, которые Райту и Радду предстояло решить вместе с главным инженером команды Ральфом Беллами и Мартинов Огилви.

И им удалось.

Модель «78» называют первым настоящим  болидом с современным граунд-эффектом – с боковыми понтонами и «юбкой», свисавшей с них для защиты потоков воздуха, циркулирующих под инновационной на тот момент деталью корпуса. «Лотус» 79 представлял усовершенствованную версию предыдущей модели.

Однако в 1982-м году «Ф-1» и ФИА ввели бан на граунд-эффект, который действовал 40 лет. Запрет сняли лишь в 2022-м при переходе на новый технический регламент – однако Ньюи успел изучить его во время стажировок и в Америке, а затем поспособствовал разработке доминирующих монстров RB18 и RB19. 

4. «Блюберд» CN7 1960-го

British speed record breaker Donald Campbell with the Bluebird CN7 on Lake Eyre, Australia

Создатель: Кен Норрис Двигатель: газотурбинный Proteus 705 Мощность: 4450 л.с. (3320 кВт) Макс. скорость: 648,7 км/ч Вес: 3.6 – 4 тонны Достижения: рекорд скорости на суше 1964-го – 648,7 км/ч

Разработки «Чапарэл» привели к созданию еще одной выдающейся модели, установившей мировой рекорд скорости на суше – «Блюберд» CN7.

«Блюберд» была просто поразительной. Она была более продвинутой, чем многие машины «Формулы-1»... Это была первая в мире машина, которая действительно понимала, что такое граунд-эффект, эффект Вентури и использовала их», – считает Эдриан Ньюи.

CN7 была оснащена турбореактивным авиационным двигателем и внешне так же очень напоминала самолет – разве что без крыльев. Тем не менее, летать эта «Синяя птичка» тоже умела. Один из первых выездов Дональда на «Блюберде» едва не закончился трагедией. В 1960-м машина при одном из разгонов взмыла в воздух, а затем перевернулась и рухнула на землю. Каким-то чудом гонщик отделался лишь небольшими царапинами и ушибами, и спустя 4 года, доработав машину, Кэмпбелл-младший установил новый рекорд скорости на суше.

Campbell sensationally broke 400mph en route to a new world land speed record in 1964

В 1964-м году он промчал по поверхности высохшего соленого озера Эйр в Австралии, дойдя до отметки в 648,7 км/ч.

Примечательно, что отцу Дональда сэру Малькольму Кэмпбэллу в свое время так же принадлежали 9 рекордов скорости, установленных как на суше, так и на воде. Часть из них за рулем все тех же «Блюберд», но других моделей.

Что же почерпнул сам Ньюи?

Гений «Формулы-1» не копировал идеи напрямую – он действительно скорее вдохновился аэродинамическим подходом по минимизации компоновки, создания эффекта присасывания и тщательного сглаживания всех узлов. Эти фишки проявились во всех это инновациях: от первого болида «Ф-1» для «Лейтон Хауз» до выдувного диффузора «Ред Булл» (первое поколение доминирующих болидов Себастьяна Феттеля, в которых выхлопные газы использовались для повышения эффективности аэрообвеса).

Но главным творением инженера стал, наверное, гиперкар, подходящий новичкам и способный побить болид «Ф-1» на гоночном треке – RB17. В нем он собрал все, что знал и использовал в «Ф-1» – и чему научился на примере любимых машин.

При этом Ньюи не назвал ни одного дорожного автомобиля и ни одного более-менее современного болида – хотя, казалось бы, все они тоже нашпигованы инновациями. Удивлены?

Фото: formula1.com

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