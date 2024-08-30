Джимхана – изобретение Чингисхана, подарившее миру Кена Блока. Теперь набирает обороты в России

В участниках – «Царь» русского дрифта.

Российский автоспорт, похоже, как никогда прежде находится в поиске новых форматов – будь то огромные фестивали с кучей разных гонок в программе или инновационные фиджитал-дисциплины . Еще одной диковинкой, получившей развитие в последние годы, стала автоджимхана, где соединились дрифт, ралли-кросс и элементы безумного шоу с полосой препятствий.

Известность этот спорт получил в первую очередь благодаря виральным видео Кена Блока, а в нашей стране продвигать джимхану решил автоспортивный бренд Yuka ADV Pro Racing, который организовал Первую федеральную серию в формате фестивалей в городах России: с музыкальными исполнителями, медийными гостями и большим количеством активностей в дополнение к самим соревнованиям. А в качестве амбассадора бренд пригласил известного энтузиаста гонок и одного из сильнейших дрифтеров мира Аркадия Цареградцева .

Цель – познакомить зрителя с необычной дисциплиной и привлечь внимание к автоспорту в целом.

Что за джимхана? По одной из версий так тренировал кавалерию Чингисхан

Каноничное происхождение джимханы связано с придуманной в Индии конной игрой, в которой всадники на время выполняли различные трюки, включая элементы джигитовки и езду спиной вперед. Кроме того существует версия, что похожие упражнения входили в подготовку кавалерии Чингисхана: на скаку воины в том числе хватали с земли небольшие флажки, оттачивая таким образом умение управляться с конем. Этим объясняется и близкая этимология имени великого завоевателя с названием игры в английском языке – Genghis Khan и Gymkhana.

Превратить джимхану в подобие «автородео» придумали японцы, хотя на идею еще претендуют англичане и американцы: у них примерно в одно время появились аналогичные соревнования. При этом в каждой локации имелись свои особенности: например, в Стране восходящего солнца площадкой для таких гонок традиционно выступали большие парковки, а в Великобритании, где этот спорт носит название Autotesting, заезды устраивают не только по асфальтовому, но и травяному покрытию.

О родине джимханы можно спорить долго, однако фигура ее главного популяризатора не вызывает сомнений, пожалуй, ни у кого. Речь, конечно же, о легендарном Кене Блоке – американском раллисте, предпринимателе и блогере с сотнями миллионов просмотров на Youtube, который по собственному признанию однажды просто захотел сделать пару видео про джимхану, но в итоге зрелищная дисциплина стала его настоящей страстью. Гонки по заброшенному аэродрому, барханам (с леопардом на пассажирском сиденье) и снежным склонам – далеко не все, что Кен успел сделать за свою короткую, но яркую жизнь, тем самым прославив джимхану на огромную аудиторию .

Суть состязаний по автоджимхане везде примерно одинаковая: участник за определенное время должен по памяти проехать довольно замысловатую трассу c препятствиями, вокруг которых нужно не только крутиться волчком, но иногда даже «таранить» их, как, например, подвешенную к экскаватору грушу. А параллельно в точно таком же «лабиринте» по соседству едет соперник.

Каждая ошибка приводит к начислению штрафных баллов, отклонение от маршрута – к дисквалификации. При прочих равных побеждает тот, кто по сумме двух попыток показал лучшее время, но если учесть, что на короткой и техничной трассе машины редко разгоняются выше второй передачи, то фаворитом может оказаться далеко не самый быстрый участник.

Особенно когда на старт заявляется под сотню гонщиков на самой разной технике, как это бывает в России.

Сюжеты в нашей джимхане: есть трогательное воссоединение, доминатор из Витебска и гонщица без команды

Основная фишка отечественных соревнований по джимхане заключается в их небывалой по меркам современного автоспорта открытости. С участников не берутся стартовые взносы, а к технике предъявляется минимальное количество требований, ведь речь идет не о каких-нибудь зарегламентированных до предела гонках сверхмощных машин. Как итог, только за первые 4 этапа текущего сезона в федеральной серии выступило уже более 150 пилотов. Причем подчас за рулем по-настоящему уникальных автомобилей, как эта полноприводная «Победа» от проекта «Русская джимхана» молодого инженера Василия Старостина.

Ребята на ГАЗ-20 уже успели бросить вызов Цареградцеву, но до очной «дуэли» пока дело не дошло. Сам же «Царь» русского дрифта в этом году гоняет на соревнованиях за рулем кастомной «Мазды» RX-7 с давней историей: карбоновый спорткар он приобрел еще в далеком 2009-м, когда начинал карьеру в Красноярске.

«Потом жизнь сложилась так, что мне пришлось переехать в Сургут. Машину я забрал с собой, но она 14 лет простояла в гараже, покрывшись толстым слоем пыли. И вот, наконец, я решился перевезти свою «старушку» в Сочи (где Цареградцев живет сейчас – Спортс’‘). Теперь, глядя на нее, понимаю, насколько сильно изменились технологии за эти годы. Но все равно, в этой машине есть что-то особенное. Это частичка моей молодости, моей страсти к скорости и адреналину».

«Сейчас на ней уже не потягаться с современными спорткарами. Энерговооруженности не хватает. Но я нашел ей применение! В этом году мы устраиваем фестиваль джимханы YUKA DRIVE FEST в пяти городах России, и моя RX-7 – там звезда! Сам я в соревнованиях не участвую, потому что в прошлом году их уже выиграл, а помогаю строить трассу, даю советы участникам и устраиваю показательный заезд с победителем! Я – такой «супербосс», у которого нужно выиграть в суперфинале», – рассказывает Цареградцев.

Правда, в нынешнем сезоне он наконец встретил серьезного конкурента в лице Алексея Шендюкова на родстере MX-5, ставшего настоящим доминатором серии. Многократный чемпион Беларуси по скоростному маневрированию (аналог джимханы) и дрэг-рейсингу пока идет без поражений четыре этапа кряду, а в суперфиналах только однажды уступил Цареградцеву.

И даже когда с «Маздой» Шендюкова случаются внезапные поломки, ему продолжает везти на все деньги, как по ходу недавнего этапа в Нижнем Новгороде. В финале против скромной «копейки» автомобиль Алексея внезапно встал на трассе, но невероятным образом отказ постиг и его соперника, которому не хватило совсем чуть-чуть до сенсации. А в перезаезде после ремонта спортсмен из Витебска уже не оставил «Жигулям» никаких шансов.

Впрочем, интересные истории в джимхане можно найти и за пределами трека. Взять хотя бы одну из участниц этих соревнований Татьяну Рахимову, которая приехала выступать на этап в Самаре в одиночку.

Девушку из Набережных Челнов – города известного в автоспорте по раллийной команде «КАМАЗа» – на гонках сопровождает максимум подруга, а обслуживанием и ремонтом машины Татьяна полностью занимается сама, лишь изредка обращаясь за советом или помощью к коллегам в паддоке!

Цель организаторов: приехать в города без гонок и увлечь как можно больше людей

Джимхана может вызвать дискуссию о стержне действа – шоу это или все же спорт. По мнению Аркадия Цареградцева, у дисциплины имеется немало точек соприкосновения с классическим автоспортом, а значит, речь идет о полноценных гонках. На результат здесь непосредственно влияет время на круге, а участникам нужно владеть навыками «кольцевого» пилотажа, управляемого заноса и местами дрэг-рейсинга. Поэтому на выходе получается не просто эффектное зрелище, но и неплохая площадка, где практически любой гонщик может проявить себя или освоить что-то новое. А с учетом такой же открытости в плане техники реализоваться в этих соревнованиях могут и те, кто работает с машинами.

Однако энтузиасты, грезящие о гонках – не единственная целевая группа, на которую ориентированы устроители джимханы в России. Не менее важно для них превратить свой проект в некую «точку входа» в автоспорт той части публики, которая не особо интересовалась этой темой раньше или не имела такой возможности. Если взглянуть на географию этого сезона, то можно заметить, что для проведения фестивалей в основном выбираются города, расположенные вдали от крупных автодромов и гоночной жизни, как Ростов-на-Дону, Самара или Воронеж.

«Как организатор [мы] сделали джимхану доступной для всех, кто испытывает спортивный интерес и любовь к автоспорту. Несложный технический регламент позволяет практически каждому пилоту попробовать свои силы на трассе [к тому же] у соревнований нет стартового взноса, что делает участие еще доступнее. В наших планах – расширение географии мероприятий, не только в крупных городах-миллионниках, но и в тех регионах, где автоспорт либо мало развит, либо вовсе отсутствует. Мы хотим привнести дух автоспорта в каждый уголок страны», – объясняет стратегию Александра Масс, бренд-директор российского организатора джимханы YUKA ADV Pro Racing.

Ставка также делается на молодежную аудиторию: ведь в свое время многие подростки увлеклись автотематикой именно после просмотра адреналиновых роликов Кена Блока. Теперь же новое поколение получает возможность уже вживую увидеть, как похожие трюки выполняют авторы не менее драйвовых видео из России, и заодно весело провести время под какой-нибудь диджей-сет или другое развлечение из обширной программы джимхана-фестов. Прямо как на других крупных автоспортивных мероприятиях, где публике предлагают примерно одинаковый набор активностей.

И логика организаторов в этом случае вполне ясна: погружаться в гоночный мир в любом возрасте и с любыми планами намного интересные после ярких впечатлений. А яркие впечатления от зрелищных живых заездов не бывают без зрелищных живых заездов – потому их и делают.

Фотографии: Yuka adv Pro Racing