🤜 в русских топ-гонках: мегачемпион вынес соперника ради титула ученика. Финал – почти драка!

В российском «кольце» отгремели финальные этапы сезона. И, пожалуй, наиболее резонансный финиш выдал самый статусный турнир страны – серия РСКГ, в рамках которой проходят чемпионат и первенство России.

Драма случилась в заключительной гонке престижного класса «туринг», проходившей на автодроме «Крепость Грозная». Участники этого зачета соревнуются на «кузовной» технике регламента TCR – поколения-наследника легендарного чемпионата WTCC . Пилоты тоже на уровне: много топов российского автоспорта, есть победитель гонок мировой «Ф-3» Александр Смоляр и призер европейского кубка ГТ3 Владимир Атоев.

Последний приехал в столицу Чеченской Республики одним из претендентов на титул. Накануне этапа ростовчанин уступал 33 очка лидеру Михаилу Симонову, для которого этот год был вообще дебютным в классе. Математические шансы на чемпионство сохранял и напарник Атоева по «Лукойл Рейсинг СМП Тим» – Смоляр.

Владимир Атоев, Михаил Симонов и Александр Смоляр на гонке РСКГ в Грозном

Для титула Атоеву, который, как и Смоляр, является участником гоночной программы «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга , требовалось выигрывать в первой гонке и финишировать минимум на две позиции выше Симонова во втором заезде с реверсивным стартом. Задача не из легких, учитывая «затычный» характер грозненского трека, где сложно обгонять. Но «Хендэ» Атоева получил дополнительный балласт на 20 килограммов меньше чем «Купра» его соперника, к тому же на протяжении сезона пилот команды «Лукойла» побеждал чаще новичка, а значит, при равенстве очков мог рассчитывать на итоговое первое место.

В пятничной гонке молодежь «СМП» показала образцовую командную работу: Смоляр не стал биться за «призрачный» шанс на титул и здорово помог напарнику, объехав Симонова в борьбе за второе место. В свою очередь Атоев, стартовавший с поула, выполнил первую часть плана и выиграл заезд, сократив отставание до 5 очков.

Но в субботу казанская команда «Таифмоторспорт», в которой Симонов выступает вместе со своим гоночным наставником и шестикратным чемпионом России Дмитрием Брагиным, ответила так, что дело едва не закончилось потасовкой после финиша.

Из-за перевернутого стартового порядка Атоев и Симонов, занявшие днем ранее первые и третьи места соответственно, должны были прорываться с последних рядов. В этом лучше преуспел Владимир, который за два круга до финиша вышел на четвертое место, в то время как Симонов застрял за еще одним пилотом «Лукойла» Кириллом Смалем на восьмом.

Получалась безоговорочная победа Атоева, однако в этот момент случилось неожиданное. Лидировавший с огромным отрывом Брагин, на последнем круге почти встал на треке, пропустил все машины между собой и Атоевым, поравнялся с ним и вытолкнул его в соперника.

С проколом и поврежденной подвеской Атоев отправился прямиком в боксы, а Симонов перед этим выбивший с трассы Смаля, финишировал четвертым, защитив итоговое первое место, хотя еще за круг до клетчатого флага казалось, что титул безнадежно потерян.

Реакция нового чемпиона России Михаила Симонова сразу после финиша

После того, как машины выстроились на пит-лейн, раздосадованный Владимир Атоев бросился к «Купре» Брагина ожесточенно высказать суперчемпиону мнение о его пилотаже.

(Спасибо за оригинал видео телеграм-каналу Марии Мельниковой , но его со звуком мы прикрепить не можем, а то настанет Роскомнадзор)

Но Дмитрий был непоколебим. Выслушав претензии, как ни в чем не бывало он тепло поздравил ученика, ставшего самым молодым чемпионом России...

И после дал интервью-мем, над которым посмеялась даже сама серия:

На самом деле комментарий получился более развернутым: Брагин пожаловался на «ушедшие» под финиш шины, что было хорошо видно по тому как машина входила в повороты, а вину за столкновение переложил на Захара Слуцкого, в чью «Ауди» и отправил Атоева.

«Как такового контакта у меня с Володей [Атоевым] вообще не было. Я по трансляции посмотрел и контакт у него был с Захаром Слуцким, который оказался третьей машиной в этом повороте. Видимо возвращаясь на трассу, он ударил Вову и что-то там у него сломалось. Из-за такого быстрого темпа в начале гонки колеса у меня кончились, я тормозил внутри, [Атоев] поехал снаружи меня обгонять и оказывается там был еще третьей машиной Захар».

Судьи все же дали Брагину и Симонову по штрафу в 30 секунд – оба переместились в конец протокола, но на результат в чемпионате это уже никак не повлияло.

Реакция гоночного мира: хейт, критика и требование перенести финал на другую трассу

Инцидент вызвал почти однозначно негативную реакцию среди пилотов и других приближенных к российскому автоспорту. Еще во время гонки комментатор РСКГ Антон Ширяев назвал тактику Брагина «невероятно дьявольским планом».

«Виноприемник» Захар Слуцкий посчитал такую борьбу «нечестной».

«Я прекрасно понимал, что Брагин будет сдерживать Атоева, поэтому поехал наружу. Я считаю такую борьбу нечестной. Брагин скинул в меня Атоева и еще во всем пытается обвинить меня. Дима [Брагин] решил зачем-то испортить одному человеку чемпионат, по сути выкинуть его деньги и время. Это некорректно. Поступи кто-нибудь также с Дмитрием, ему бы не понравилось».

Известный гоночный менеджер Петр Алешин вовсе призвал дисквалифицировать команду «Таифмоторспорт».

«Посмотрел я вчера гоночку в Грозном, TCR Russia. Где решалось чемпионство в личном [зачете]. Ну ребята, это просто позор. Не спорт, а опасное хамство. За такое надо просто дисквалифицировать команду, с лишением всех очков в чемпионате. Тогда другим тоже неповадно будет, надолго».

«Совершенно позорным финалом» назвала гонку журналистка и экс-спикер Российской автомобильной федерации Мария Мельникова.

А наиболее подробную и конструктивную оценку случившемуся дал напарник Атоева, Александр Смоляр. В 10-минутном спиче, опубликованном у себя на канале, экс-пилот «Формулы-3» не только прошелся по соперникам, но и объяснил необходимость жесткого наказания.

«Считаю, эту тему нужно поднять, а не забыть на следующей неделе. Не только мне, а много кому, в том числе организаторам. Сегодня команда «Таиф» не смогла честно проиграть. Эта проблема может аукнуться в будущем не только с Атоевым, так могут и со мной поступить, и с другими пилотами. Дабы такого не произошло, надо менять правила и самое главное – наказывать. Потому что в этом году чемпионат был грязным и некоторым пилотам это сходило с рук. А когда пилот завозит кого-то в стену, специально руль поворачивает и ему за это ничего не будет, другие начинают думать: «Мы что, идиоты? Мы тоже будем так делать». Очень не хочется, чтобы серия [из-за таких поступков] умерла».

Также Смоляр предложил довольно оригинальный ход – поменять в календаре место гонки в Грозном.

«Последний этап не нужно проводить на треке «Крепость Грозная». Трасса – очень «затычная», тут обогнать очень сложно, поэтому сильно поможет проводить последний этап на большой, обгонной трассе. «Москоу Рейсвей» подойдет идеально. Когда мы приезжаем в Чечню, все зависит от квалификации и потом [в гонке] начинаются эти провозы, оттормаживания, обгоны по обочине».

Пилоты «Лукойл Рейсинг СМП Тим» Кирилл Смаль и Владимир Атоев беседуют со стюардом на гонке в Грозном

Правда, судя по решениям судей, авторитет Дмитрия Брагина и его команды все же перевесил всеобщее возмущение, поэтому на повтор финала сезона «Формулы-1» 1997 года (когда Михаэля Шумахера дисквалифицировали за умышленное столкновение с Жаком Вильневым – Спортс’‘) никто не решился.

К тому же, если рассматривать случай максимально беспристрастно, то стоит признать, что Брагин действительно с трудом въезжал в левые повороты из-за стертых шин. Атоев же сознательно пошел на обгон грубого соперника слева, ведь к тому моменту Симонов вышел на 7-е место и снова опережал его в личном зачете. Риск не оправдался.

И хотя столкновение выглядит явной несправедливостью по отношению к пилоту «СМП Рейсинг», а Михаилу Симонову почти наверняка испортило впечатление от первого чемпионства, история в духе cамых популярных гонок США NASCAR неплохо подогрела интерес к российским заездам. Во всяком случае, соцсети РСКГ переполнены комментариями болельщиков обоих пилотов, а видео скандальной гонки набирают десятки тысяч просмотров. Не о таком ли буме популярности мечтал наш автоспорт?

Но такой ли ценой?

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Фото: СМП РСКГ