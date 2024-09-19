Никита Мазепин завис с Хазбиком: учил водить багги для ралли и стрелял из всего подряд

Последний на данный момент россиянин в Гран-при Никита Мазепин живет свою лучшую жизнь и без «Формулы-1»: сакнции сняты, путь в Европу открыт, «Хаас» наконец вернул «Уралкалию» долг и обещанный по контракту болид 2021 года, а сам бывший №9 вместо выступлений за худшую команду пелотона, берет победы в ралли-рейдах («Шелковый путь» с первого раза!) и гонках на выносливость, пробует себя на двух колесах, занимается благотворительностью, а теперь еще и осваивает стрелковый спорт вместе со внезапным ментором.

Да, недавно гонщик тусил со звездой интернета – Хасбиком. И обменивался опытом: учил инфлюэнсера пилотажу и обучался актуалочке сам.

Парни позировали с винтовками: Steyr AUG (Armee Universal Gewehr — армейская универсальная винтовка), в 1978 она была принята на вооружение австрийской армией и полицией, а на данный момент используется уже в 32-х странах мира. И STM-7 – адаптацией платформы Юджина Стоунера – AR-15. Которая стала «скорее не автоматом, а платформой для производства – сотен, если не тысяч разнообразных изделий под всевозможные задачи и нужды», – рассказывает на своем сайте московский стрелковый клуб, что принимал Никиту и Хасбика.

Взамен победитель «Шелкового пути» дал новому другу почувствовать вкус гонок по бездорожью. Правда, не обошлось без технических проблем: в силу обстоятельств, пришлось изобретать деревяшки, по сути служившие педалями, но они не выдержали напряженных условий «ралли-рейда» и рассыпались по полу.

Пришлось просто наблюдать за мастер-классом от Никиты.

Хасбик, если что, вообще известный персонаж в «Ф-1»: например, мерч с ним висит в машине аж самого Шарля Леклера:

Лидер Скудерии вообще регулярно смотрит и лайкает видосы с Хасбиком – выходит, Мазепин хоть в чем-то обогнал Шарля! Ну, помимо гонок по гравию и обучению стрельбе у кумира.

Кто же из них первым попробует новый вид деятельности? Кажется, у Никиты вышло пока больше продвижений!

Как там вообще дела у Мазепина?

Фото: instagram.com/nikita_mazepin/