Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Агапитова, Блинова выступят в предварительных заплывах
Бородин и Лифинцев выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.
10 декабря пройдет первый день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
100 м, спина
11:32
Участницы из России: Елизавета Агапитова.
50 м, баттерфляй
12:11
Участницы из России: Арина Суркова.
200 м, комплекс
12:44
Участницы из России: Виктория Блинова.
4х100 м, эстафета, вольный стиль
13:23
Мужчины
100 м, спина
11:54
Участники из России: Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.
200 м, комплекс
13:01
Участники из России: Илья Бородин, Алексей Сударев.
4х100 м, эстафета, вольный стиль
13:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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