Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Агапитова, Блинова выступят в предварительных заплывах

Бородин и Лифинцев выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

10 декабря пройдет первый день турнира. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 100 м, спина 11:32 Участницы из России : Елизавета Агапитова. 50 м, баттерфляй 12:11 Участницы из России : Арина Суркова. 200 м, комплекс 12:44 Участницы из России : Виктория Блинова. 4х100 м, эстафета, вольный стиль 13:23 Мужчины 100 м, спина 11:54 Участники из России : Павел Самусенко, Мирон Лифинцев. 200 м, комплекс 13:01 Участники из России : Илья Бородин, Алексей Сударев. 4х100 м, эстафета, вольный стиль 13:35 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».