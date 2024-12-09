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  • Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Агапитова, Блинова выступят в предварительных заплывах
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Агапитова, Блинова выступят в предварительных заплывах

Бородин и Лифинцев выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

10 декабря пройдет первый день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

100 м, спина

11:32

Участницы из России: Елизавета Агапитова.

50 м, баттерфляй

12:11

Участницы из России: Арина Суркова.

200 м, комплекс

12:44

Участницы из России: Виктория Блинова.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:23

Мужчины

100 м, спина

11:54

Участники из России: Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.

200 м, комплекс

13:01

Участники из России: Илья Бородин, Алексей Сударев.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат мира на короткой воде
результаты
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
Елизавета Агапитова
Арина Суркова
Мирон Лифинцев
Павел Самусенко
Виктория Блинова
Алексей Сударев
logoИлья Бородин
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