Шлейхер, Терновой, Конаныхина и еще шестеро россиян выступят на Кубке мира по прыжкам в воду в Монреале

Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале.

Девять российских прыгунов в воду примут участие в первом этапе Кубка мира в Монреале. В состав команды вошли Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева. Первый этап Кубка мира пройдет с 26 февраля по 2 марта.