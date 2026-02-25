Шлейхер, Терновой, Конаныхина и еще шестеро россиян выступят на Кубке мира по прыжкам в воду в Монреале
Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале.
Девять российских прыгунов в воду примут участие в первом этапе Кубка мира в Монреале.
В состав команды вошли Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.
Первый этап Кубка мира пройдет с 26 февраля по 2 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Центр сборных России
