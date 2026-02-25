  • Спортс
Шлейхер, Терновой, Конаныхина и еще шестеро россиян выступят на Кубке мира по прыжкам в воду в Монреале

Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале.

Девять российских прыгунов в воду примут участие в первом этапе Кубка мира в Монреале.

В состав команды вошли Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.

Первый этап Кубка мира пройдет с 26 февраля по 2 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Центр сборных России
