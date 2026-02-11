  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «Планируем, что в 2026 году российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы»
31

Михаил Дегтярев: «Планируем, что в 2026 году российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы»

Дегтярев: Россия постепенно возвращается в мировой спорт.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в 2026 году планируется участие российских спортсменов в 60 чемпионатах мира и Европы. 

«С 2024 года постепенно возвращаемся в мировой спорт. Этот курс определен президентом. По итогам прошлого года доля спортсменов, вошедших в восьмерку сильнейших по летним олимпийским видам спорта, – 40%. В этом году планируем принять участие в 60 чемпионатах мира и Европы», – сказал Дегтярев. 

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Глава МОК высказалась против дискриминации в спорте. Но для России есть нюанс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
logoМихаил Дегтярев
31 комментарий
«С 2024 года постепенно возвращаемся в мировой спорт. Этот курс определен президентом."
А до 24-ого года был курс президента о выходе из мирового спорта?
Ответ Sasha_Weight
Это был курс Байдена, а теперь курс Трампа☝️ (хотя сам Трамп не в курсе🤷‍♂️)
Фантазёр мы его называли…
Ответ Fuji69
Или Дуремар
Ответ Fuji69
По полемикам и дебатам, это теперь спорт в РФ
Планируй лучше 60 раз в баню сходить,
И это только по футболу!)
Лучшее мыло для бани - дегтярное.
В 60 чм и че, И это только по футболу
Ответ Сергей!
И это только в Казани
По итогам прошлого года доля спортсменов, вошедших в восьмерку сильнейших по летним олимпийским видам спорта, – 40%.
______________________

Это как посчитано было?))) Результаты с внутренних соревнований чтоли сверили?))) Ну и прохиндей)))
Интервью не полностью напечатали, было так:
40% в сильнейших!
60 чемпионатов мира и Европы!
До 80% влажность в бане доводит лично министр
100% удовлетворённость отпаренных руководителей!
... Как читаешьДегтярева сразу вспоминаешь КПСС- отчёт перед очередным съездом партии.
Ответ Alex_1116633769
он там не одинок...
мы сыграли с талем 10 партий
в преферанс очко и на бильярде
таль сказал:
такой не подведёт ))))))))))))))
Рекомендуем