Михаил Дегтярев: «Планируем, что в 2026 году российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы»
Дегтярев: Россия постепенно возвращается в мировой спорт.
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в 2026 году планируется участие российских спортсменов в 60 чемпионатах мира и Европы.
«С 2024 года постепенно возвращаемся в мировой спорт. Этот курс определен президентом. По итогам прошлого года доля спортсменов, вошедших в восьмерку сильнейших по летним олимпийским видам спорта, – 40%. В этом году планируем принять участие в 60 чемпионатах мира и Европы», – сказал Дегтярев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
А до 24-ого года был курс президента о выходе из мирового спорта?
Это как посчитано было?))) Результаты с внутренних соревнований чтоли сверили?))) Ну и прохиндей)))
40% в сильнейших!
60 чемпионатов мира и Европы!
До 80% влажность в бане доводит лично министр
100% удовлетворённость отпаренных руководителей!
в преферанс очко и на бильярде
таль сказал:
такой не подведёт ))))))))))))))