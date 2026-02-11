Михаил Дегтярев: «Планируем, что в 2026 году российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы»

Дегтярев: Россия постепенно возвращается в мировой спорт.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в 2026 году планируется участие российских спортсменов в 60 чемпионатах мира и Европы.

«С 2024 года постепенно возвращаемся в мировой спорт. Этот курс определен президентом. По итогам прошлого года доля спортсменов, вошедших в восьмерку сильнейших по летним олимпийским видам спорта, – 40%. В этом году планируем принять участие в 60 чемпионатах мира и Европы», – сказал Дегтярев.

