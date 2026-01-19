322

НФЛ. Плей-офф. «Нью-Ингленд» сыграл с «Хьюстоном», «Чикаго» против «Лос-Анджелес Рэмс» и другие результаты

«Нью-Ингленд» сыграл с «Хьюстоном» в дивизионном раунде плей-офф НФЛ.

В ночь на 18 января стартовали матчи плей-офф дивизионного раунда НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Плей-офф

Дивизионный раунд

18 января, воскресенье

Денвер – Баффало – 33:30 (3:7, 17:3, 3:7, 7:13, 3:0 – в овертайме)

Лидеры статистики:

  • Пас: Бо Никс (ДЕН) — 26/46, 279 ярдов, 3 тд, 1 перехват; Джош Аллен (БАФ) — 25/39, 283 ярда, 3 тд, 2 перехвата

  • Вынос: Бо Никс (ДЕН) — 12 попыток, 29 ярдов; Джеймс Кук (БАФ) — 24 попытки, 117 ярдов

  • Прием: Марвин Мимс (ДЕН) — 8 приемов, 93 ярда, 1 тд; Далтон Кинкейд (БАФ) — 6 приемов, 83 ярда, 1 тд

Сиэтл – Сан-Франциско – 41:6 (17:0, 7:6, 10:0, 7:0)

Лидеры статистики:

  • Пас: Сэм Дарнолд (СИЭ) — 12/17, 124 ярда, 1 тд; Брок Парди (СФ) — 15/27, 140 ярдов, 1 перехват

  • Вынос: Кеннет Уокер (СИЭ) — 19 попыток, 116 ярдов, 3 тд; Брок Парди (СФ) — 5 попыток, 37 ярдов

  • Прием: Купер Капп (СИЭ) — 5 приемов, 60 ярдов; Джейк Тонджес (СФ) — 5 приемов, 59 ярдов

Нью-Ингленд – Хьюстон – 28:16 (7:3, 14:7, 0:6, 7:0)

Лидеры статистики: 

  • Пас: Дрейк Мэй (НИ) — 16/27, 179 ярдов, 3 тд, 1 перехват; Си Джей Страуд (ХЬЮ) — 20/47, 212 ярдов, 1 тд, 4 перехвата

  • Вынос: Рамондрей Стивенсон (НИ) — 16 попыток, 70 ярдов; Вуди Маркс (ХЬЮ) — 14 попыток, 17 ярдов

  • Прием: Кейшон Бутти (НИ) — 3 приема, 75 ярдов, 1 тд; Джейден Хиггинс (ХЬЮ) — 6 приемов, 59 ярдов

19 января, понедельник

Чикаго – Лос-Анджелес Рэмс – 17:20 (0:7, 10:3, 0:0, 7:7, 0:3 – в овертайме)

Лидеры статистики: 

  • Пас: Кейлеб Уильямс (ЧИК) — 23/42, 257 ярдов, 2 тд, 3 перехвата; Мэттью Стэффорд (ЛАР) — 20/42, 258 ярдов

  • Вынос: Диандре Свифт (ЧИК) — 19 попыток, 76 ярдов; Кайрен Уильямс (ЛАР) — 21 попытка, 87 ярдов, 2 тд

  • Прием: Колстон Лавленд (ЧИК) — 4 приема, 56 ярдов; Коби Паркинсон (ЛАР) — 3 приема, 56 ярдов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoНФЛ
результаты
logoДенвер
Хьюстон Рафнекс
logoБаффало
logoСан-Франциско
logoНью-Ингленд
logoСиэтл
logoЧикаго
