НФЛ. Плей-офф. «Филадельфия» сыграла с «Сан-Франциско», «Питтсбург» против «Хьюстона», другие результаты

Завершились матчи раунда уайлд-кард НФЛ.

11-12 января прошли матчи раунда уайлд-кард НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Плей-офф

Раунд уайлд-кард

11 января, воскресенье

Каролина – Лос-Анджелес Рэмс – 31:34 (0:7, 14:0, 3:3, 14:14)

Чикаго – Грин-Бэй – 31:27 (3:7, 0:14, 3:0, 25:6)

Джексонвилл – Баффало – 24:27 (0:3, 7:7, 3:3, 14:14)

12 января, понедельник

Филадельфия – Сан-Франциско – 19:23 (6:7, 7:3, 3:0, 3:13)

Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 16:3 (0:0, 6:3, 3:0, 7:0)

13 января, вторник

Питтсбург – Хьюстон –  6:30 (3:0, 3:7, 0:0, 0:23)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
