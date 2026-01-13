НФЛ. Плей-офф. «Филадельфия» сыграла с «Сан-Франциско», «Питтсбург» против «Хьюстона», другие результаты
Завершились матчи раунда уайлд-кард НФЛ.
11-12 января прошли матчи раунда уайлд-кард НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Плей-офф
Раунд уайлд-кард
11 января, воскресенье
Каролина – Лос-Анджелес Рэмс – 31:34 (0:7, 14:0, 3:3, 14:14)
Чикаго – Грин-Бэй – 31:27 (3:7, 0:14, 3:0, 25:6)
Джексонвилл – Баффало – 24:27 (0:3, 7:7, 3:3, 14:14)
12 января, понедельник
Филадельфия – Сан-Франциско – 19:23 (6:7, 7:3, 3:0, 3:13)
Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 16:3 (0:0, 6:3, 3:0, 7:0)
13 января, вторник
Питтсбург – Хьюстон – 6:30 (3:0, 3:7, 0:0, 0:23)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
