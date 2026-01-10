  • Спортс
97

«Эдмонтон» и «Торонто» – в топ-10 самых прибыльных команд мира по версии Forbes. «Даллас» из НФЛ – 1-й, «Голден Стэйт» – 2-й, «Мерседес» – 5-й, «МЮ» – 11-й, «Арсенал» – 17-й

«Даллас» из НФЛ – самый прибыльный клуб мира по версии Forbes.

Forbes представил список из 20 самых прибыльных спортивных команд мира.

Ранжирование франшиз производилось на основании операционной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) за последний сезон, по которому имеются данные (2024-й год для НФЛ, сезон-2024/25 для НБА и НХЛ, сезон-2023/24 для европейских футбольных клубов).

1. «Даллас Ковбойс», американский футбол – 629 млн долларов;

2. «Голден Стэйт Уорриорс», баскетбол – 409 млн;

3-4. «Эдмонтон Ойлерс», хоккей – 244 млн;

3-4. «Лос-Анджелес Рэмс», американский футбол – 244 млн;

5. «Мерседес», Формула-1 – 227 млн;

6. «Нью-Ингленд Пэтриотс», американский футбол – 222 млн;

7-8. «Атланта Хоукс», баскетбол – 203 млн;

7-8. «Филадельфия Севенти Сиксерс», баскетбол – 203 млн;

9-10. «Хьюстон Рокетс», баскетбол – 191 млн;

9-10. «Торонто Мэйпл Лифс», хоккей – 191 млн;

11. «Манчестер Юнайтед», футбол – 185 млн;

12. «Тоттенхэм», футбол – 184 млн;

13. «Нью-Йорк Рейнджерс», хоккей – 182 млн;

14. «Нью-Йорк Джайентс», американский футбол – 181 млн;

15. «Нью-Йорк Джетс», американский футбол – 180 млн;

16. «Лас-Вегас Рэйдерс», американский футбол – 179 млн;

17. «Арсенал», футбол – 173 млн;

18. «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол – 170 млн;

19. «Чикаго Буллс», баскетбол – 160 млн;

20. «Хьюстон Тексанс», американский футбол – 156 млн.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Forbes
