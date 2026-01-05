1

Определились все участники плей-офф НФЛ

По итогам 18-го тура регулярного сезона НФЛ определились все участники плей-офф.

Из Американской конференции в матчах на вылет примут участие четыре победителя дивизионов: «Денвер Бронкос» (Запад, 1-й посев), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (Восток, 2-й посев), «Джексонвилл Джегуарс» (Юг, 3-й посев) и «Питтсбург Стилерс» (Север, 4-й посев). К ним присоединятся обладатели уайлд-кард: «Хьюстон Тексанс» (Юг, 5-й посев), «Баффало Биллс» (Восток, 6-й посев) и «Лос-Анджелес Чарджерс» (Запад, 7-й посев).

В Национальной конференции чемпионами дивизионов стали: «Сиэтл Сихокс» (Запад, 1-й посев), «Чикаго Беарс» (Север, 2-й посев), «Филадельфия Иглс» (Восток, 3-й посев), «Каролина Пэнтерс» (Юг, 4-й посев). Тремя обладателями уайлд-кард стали: «Лос-Анджелес Рэмс» (Запад, 5-й посев), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (Запад, 6-й посев) и «Грин-Бэй Пэкерс» (Север, 7-й посев).

Обладатели первого посева пропускают первый раунд плей-офф.

В раунде уайлд-кард сыграют:

  • 11.01. Вс. 00:30. «Каролина» (4) — «ЛА Рэмс» (5)

  • 11.01. Вс. 04:00. «Чикаго» (2) — «Грин-Бэй» (7)

  • 11.01. Вс. 21:00. «Джексонвилл» (3) — «Баффало» (6)

  • 12.01. Пн. 00:30. «Филадельфия» (3) — «Сан-Франциско» (6)

  • 12.01. Пн. 04:00. «Нью-Ингленд» (2) — «ЛА Чарджерс» (7)

  • 13.01. Вт. 04:15. «Питтсбург» (4) — «Хьюстон» (5)

В скобках указан посев команды в конференции. Время указано московское.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Главные новости
НФЛ. 18-я неделя. «Филадельфия» встретилась с «Вашингтоном», «Питтсбург» сыграл с «Балтимором» и другие результаты
вчера, 06:17
Защитник НФЛ в 36 лет впервые за карьеру продлил контракт с клубом
3 января, 19:33
Трой Эйкмен стал консультантом «Майами» в вопросе поисков генерального менеджера
2 января, 20:40
Джордан Лав пропустит заключительный матч «Грин-Бэй» в регулярном сезоне
2 января, 18:36
В НФЛ зафиксирован исторический минимум по количеству пантов
2 января, 16:32
Ресивер «Нью-Орлеана» Крис Олавей пропустит матч 18-го тура из-за легочного тромбоза
2 января, 14:12
Ламар Джексон сыграет в матче против «Питтсбурга» в заключительном туре регулярного сезона
2 января, 10:22
НФЛ. 17-я неделя. «Сан-Франциско» сыграл с «Чикаго», «Атланта» встретилась с «Рэмс» и другие результаты
30 декабря 2025, 06:10
Кайл Лонг сравнил матч между «Чикаго» и «Сан-Франциско» с игрой CS 2. На пост ему ответил официальный аккаунт CS
29 декабря 2025, 20:08
Николас Кейдж и Кристиан Бэйл в первом трейлере фильма о Джоне Мэддене. Премьера – 26 ноября 2026 года
26 декабря 2025, 10:46Кино
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля 2025, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля 2025, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля 2025, 12:42