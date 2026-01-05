Определились все участники плей-офф НФЛ

По итогам 18-го тура регулярного сезона НФЛ определились все участники плей-офф.

Из Американской конференции в матчах на вылет примут участие четыре победителя дивизионов: «Денвер Бронкос» (Запад, 1-й посев), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (Восток, 2-й посев), «Джексонвилл Джегуарс» (Юг, 3-й посев) и «Питтсбург Стилерс» (Север, 4-й посев). К ним присоединятся обладатели уайлд-кард: «Хьюстон Тексанс» (Юг, 5-й посев), «Баффало Биллс» (Восток, 6-й посев) и «Лос-Анджелес Чарджерс» (Запад, 7-й посев).

В Национальной конференции чемпионами дивизионов стали: «Сиэтл Сихокс» (Запад, 1-й посев), «Чикаго Беарс» (Север, 2-й посев), «Филадельфия Иглс» (Восток, 3-й посев), «Каролина Пэнтерс» (Юг, 4-й посев). Тремя обладателями уайлд-кард стали: «Лос-Анджелес Рэмс» (Запад, 5-й посев), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (Запад, 6-й посев) и «Грин-Бэй Пэкерс» (Север, 7-й посев).

Обладатели первого посева пропускают первый раунд плей-офф.

В раунде уайлд-кард сыграют:

11.01. Вс. 00:30. «Каролина» (4) — «ЛА Рэмс» (5)

11.01. Вс. 04:00. «Чикаго» (2) — «Грин-Бэй» (7)

11.01. Вс. 21:00. «Джексонвилл» (3) — «Баффало» (6)

12.01. Пн. 00:30. «Филадельфия» (3) — «Сан-Франциско» (6)

12.01. Пн. 04:00. «Нью-Ингленд» (2) — «ЛА Чарджерс» (7)

13.01. Вт. 04:15. «Питтсбург» (4) — «Хьюстон» (5)

В скобках указан посев команды в конференции. Время указано московское.