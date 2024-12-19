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НФЛ. 16-я неделя. «Чарджерс» сыграют с «Денвером», «Канзас-Сити» против «Хьюстона», другие матчи

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

16-я неделя

20 декабря

Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 4.15

21 декабря

Канзас-Сити – Хьюстон – 21.00

22 декабря

Балтимор – Питтсбург – 0.30

Атланта – Нью-Йорк Джайентс – 21.00

Индианаполис – Теннесси – 21.00

Каролина – Аризона – 21.00

Нью-Йорк Джетс – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00

Цинциннати – Кливленд – 21.00

Чикаго – Детройт – 21.00

Вашингтон – Филадельфия – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 11–3 (+135)

  2. Майами 6–8 (–36)

  3. НЙ Джетс 4–10 (–42)

  4. Нью-Ингленд 3–11 (–99)

Север АФК

  1. Питтсбург 10–4 (+71)

  2. Балтимор 9–5 (+86)

  3. Цинциннати 6–8 (+12)

  4. Кливленд 3–11 (–117)

Юг АФК

  1. Хьюстон 9–5 (+28)

  2. Индианаполис 6–8 (–49)

  3. Джексонвилл 3–11 (–114)

  4. Теннесси 3–11 (–125)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 13–1 (+70)

  2. Денвер 9–5 (+89)

  3. ЛА Чарджерс 8–6 (+47)

  4. Лас-Вегас 2–11 (–125)

Восток НФК

  1. Филадельфия 12–2 (+122)

  2. Вашингтон 9–5 (+81)

  3. Даллас 6–8 (–82)

  4. НЙ Джайентс 2–12 (–120)

Север НФК

  1. Детройт 12–2 (+177)

  2. Миннесота 11–2 (+99)

  3. Грин-Бэй 10–4 (+92)

  4. Чикаго 4–9 (–24)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 8–6 (+77)

  2. Атланта 6–7 (–55)

  3. Нью-Орлеан 5–9 (–3)

  4. Каролина 3–11 (–171)

Запад НФК

  1. ЛА Рэмс 8–6 (–28)

  2. Сиэтл 8–6 (+2)

  3. Аризона 7–7 (+8)

  4. Сан-Франциско 6–8 (–6)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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