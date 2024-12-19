НФЛ. 16-я неделя. «Чарджерс» сыграют с «Денвером», «Канзас-Сити» против «Хьюстона», другие матчи
Регулярный чемпионат
16-я неделя
20 декабря
Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 4.15
21 декабря
Канзас-Сити – Хьюстон – 21.00
22 декабря
Балтимор – Питтсбург – 0.30
Атланта – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
Индианаполис – Теннесси – 21.00
Каролина – Аризона – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Цинциннати – Кливленд – 21.00
Чикаго – Детройт – 21.00
Вашингтон – Филадельфия – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 11–3 (+135)
Майами 6–8 (–36)
НЙ Джетс 4–10 (–42)
Нью-Ингленд 3–11 (–99)
Север АФК
Питтсбург 10–4 (+71)
Балтимор 9–5 (+86)
Цинциннати 6–8 (+12)
Кливленд 3–11 (–117)
Юг АФК
Хьюстон 9–5 (+28)
Индианаполис 6–8 (–49)
Джексонвилл 3–11 (–114)
Теннесси 3–11 (–125)
Запад АФК
Канзас-Сити 13–1 (+70)
Денвер 9–5 (+89)
ЛА Чарджерс 8–6 (+47)
Лас-Вегас 2–11 (–125)
Восток НФК
Филадельфия 12–2 (+122)
Вашингтон 9–5 (+81)
Даллас 6–8 (–82)
НЙ Джайентс 2–12 (–120)
Север НФК
Детройт 12–2 (+177)
Миннесота 11–2 (+99)
Грин-Бэй 10–4 (+92)
Чикаго 4–9 (–24)
Юг НФК
Тампа-Бэй 8–6 (+77)
Атланта 6–7 (–55)
Нью-Орлеан 5–9 (–3)
Каролина 3–11 (–171)
Запад НФК
ЛА Рэмс 8–6 (–28)
Сиэтл 8–6 (+2)
Аризона 7–7 (+8)
Сан-Франциско 6–8 (–6)
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