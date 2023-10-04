Михаил Мамиашвили: «Украинцы на чемпионате мира за десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите»
Михаил Мамиашвили рассказал о взаимодействии с украинскими борцами на чемпионате мира.
«Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены. За десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите.
Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут. С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно.
Они, к сожалению, в изоляции, должен быть предел этой трагической глупости», – сказал Мамиашвили.
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