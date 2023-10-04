Михаил Мамиашвили: «Украинцы на чемпионате мира за десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите»

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная Украины ТАСС Борьба

Михаил Мамиашвили рассказал о взаимодействии с украинскими борцами на чемпионате мира.

«Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены. За десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите.

Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут. С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно.

Они, к сожалению, в изоляции, должен быть предел этой трагической глупости», – сказал Мамиашвили. 

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3 комментария

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ɔculpa
Ну и нахрена ты их сдаёшь? Проблем им хочешь?
+7
0
+7
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David Rigert
сдал. и здесь проявил себя, как крыса. стукач.тамбовский волк тебе после этого брат.
+2
0
+2
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Насонов Дмитрий
Тут два варианта - он или врун, или стукач
0
0
0
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