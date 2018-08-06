Махов о присуждении ему победы в Лондоне-2012: «Таймазов вернулся в Россию депутатом Госдумы и отдал в нашу страну два золота»

Российский борец вольного стиля прокомментировал решение Международного комитета ( ) о присуждении ему золота Лондона-2012 в категории до 120 кг.

Победу на лондонском олимпийском турнире одержал Артур Таймазов из Узбекистана, в финальном поединке он одолел Давида Модзманишвили из Грузии.

Результаты турнира были пересмотрены после того, как в допинг-пробах обоих медалистов были выявлены запрещенные вещества. Таймазов и Модзманишвили были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, их результаты Лондона-2012 аннулированы.

«Комплексная командная работа привела к тому, что сегодня у страны есть еще одна золотая олимпийская медаль.

Но в то же время я и не могу не сказать, что для спортсменов , который стоял на пьедестале в на верхней ступени, останется легендой.

Многие борцы тяжелого веса на нем росли, и наши имена росли благодаря ему. Умалять его достоинства в спорте ни в коем случае нельзя.

Скажем так: Артур вернулся в Россию в качестве депутата и отдал в нашу страну две свои золотые медали», – сказал Махов.

Артур Таймазов лишен золота Лондона-2012 из-за допинга. Сейчас он депутат Госдумы России