Александр Карелин выступил за проведение досрочных выборов в Госдуму

Депутат Госдумы от «Единой России», трехкратный олимпийский чемпион по борьбе предложил провести досрочные выборы в Госдуму на фоне принятия поправок в Конституцию РФ.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать сегодня, если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий.

Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», – заявил Карелин на пленарном заседании нижней палаты.

Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах в Госдуму.