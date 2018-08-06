Александр Карелин выступил за проведение досрочных выборов в Госдуму

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Депутат Госдумы от «Единой России», трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму на фоне принятия поправок в Конституцию РФ. 

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать сегодня, если они будут приняты на общероссийском голосовании 22 апреля, дают нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий.

Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», – заявил Карелин на пленарном заседании нижней палаты.

Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах в Госдуму. 

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