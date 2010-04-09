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    Вольная борьба. Чемпионат Европы. Садулаев выиграл золото в весовой категории до 97 кг, другие результаты

    Теги вольная борьба чемпионат Европы результаты сборная России сборная Грузии сборная Турции сборная Украины сборная Азербайджана Джабраил Гасанов Абдулрашид Садулаев Магомедрасул Газимагомедов сборная Беларуси Элизбар Одикадзе Ахмед Гаджимагомедов Селахаттин Килишилаян Александр Гуштын Нурмагомед Гаджиев Муслим Садулаев Начын Куулар Борьба

    Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы в Бухаресте. 

    Всего на счету российских борцов во второй день соревнований 5 медалей. 

    Вольная борьба

    Чемпионат Европы

    Бухарест, Румыния

    Мужчины

    До 57 кг 

    1. Сулейману Атли (Турция)
    2. Муслим Садулаев (Россия)
    3. Махир Амирасланов (Азербайджан)
    3. Владимир Егоров (Северная Македония)

    До 65 кг

    1. Хаджи Алиев (Азербайджан)
    2. Селахаттин Килишилаян (Турция)
    3. Начын Куулар (Россия)
    3. Василий Шуптар (Украина)

    До 70 кг

    1. Мустафа Кая (Турция)
    2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан)
    3. Магомедрасул Газимагомедов (Россия)
    3. Магомедрасул Гаджиев Польша)

    До 79 кг

    1. Джабраил Гасанов (Азербайджан)
    2. Ахмед Гаджимагомедов (Россия)
    3. Ника Кенчадзе (Грузия)
    3. Мухаммет Котаноглу (Турция) 

    До 97 кг

    1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
    2. Александр Гуштын (Беларусь)
    3. Элизбар Одикадзе (Грузия)
    3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан)

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