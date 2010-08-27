Трое полицейских, которые принудили к сексу 17-летнюю волейболистку сборной России, помещены в СИЗО

Трое полицейских, которые изнасиловали в Анапе 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России, помещены в следственный изолятор курорта.



Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов столкнулись на одном из пляжей Витязево с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

После того, как девушка попросила ее отпустить, двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней, еще один не участвовал в изнасиловании, но находился рядом.

Пострадавшая оказалась участницей юношеской сборной России по пляжному волейболу. Полицейские отвезли ее в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», где проходят сборы команды. Девушка рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов были уволены и помещены в СИЗО. В отношении двоих из них, которые предположительно непосредственно участвовали в действиях сексуального характера, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ. Также решается вопрос об увольнении из ОВД их непосредственных руководителей.

«Эти негодяи обязательно понесут суровое наказание. В Анапской полиции работает более 800 сотрудников, среди этих людей есть профессионалы, хорошие сотрудники, которые проработали не один год. Не хотел бы, чтобы из-за каких-то подонков была брошена тень на всю полицию нашего города», – сказал глава муниципального образования город-курорт Анапа Юрий Поляков на планерном совещании.