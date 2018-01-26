Алексей Спиридонов: «Впрягся за Терешкову, потому что все налетели. Нужно ее уважать, она герой России»

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о спорах с оппозиционерами, а также о предложении Валентины Терешковой обнулить президентские сроки .

– В твиттере вы много общались со своими либеральными друзьями по поводу Валентины Терешковой.

– Да мы каждый день с ними общаемся. Всякие там Яшины и Любка Соболь. По разу мне даже ответили.

Яшин написал, что у меня изо рта все время льется какое-то говно. После это на меня налетел хомячий ад, пару дней отбивался. Всякие ноунеймы без аватарок и без подписок писали всякую чушь.

– Не обидно?

– Да что мне? Я ненавижу этих либералов. Бездельники, которые ничего не делают, но учат меня как жить.

– Объясните свою позицию по поводу Терешковой.

– Я просто впрягся за нее, потому что все налетели. Да, понимаю, что обнуление не нравится. Но дело не в этом. Нужно ее уважать, как минимум, за то, что она - герой России.

– С ее предложением вы согласны?

– Двоякое мнение. Я вижу, что происходит в России и как большинство на это реагирует. Но у меня в принципе другая позиция: многие сидят на жопе, вообще ничего не делают, но считают, что во всем виновата власть.

А я так не думаю. Если ты индюк по жизни, то не имеет значения, кто президент. Тебе уже ничего не поможет. Нужно начинать с себя. Если ты нормальный человек и все делаешь правильно, то жизнь станет лучше, – сказал Спиридонов.

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