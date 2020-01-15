Аджоев о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за то, что на матче РПЛ с «Рубином» (0:1) болельщики вывесили баннер в поддержку Валентины Терешковой – «Валя, ты просто космос».

– Как вы считаете, справедливый итог?

— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры.

Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Все хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова – великая женщина, – сказал Аджоев.

Баннер про Терешкову на матче «Арсенала» – это не троллинг и не позиция фанатов. Его развернула новая часть «Единой России»