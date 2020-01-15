Аджоев о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

Теги премьер-лига Россия КДК РФС Арсенал Тула Гурам Аджоев Политика Валентина Терешкова Футбол

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за то, что на матче РПЛ с «Рубином» (0:1) болельщики вывесили баннер в поддержку Валентины Терешковой – «Валя, ты просто космос».

– Как вы считаете, справедливый итог?

— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры.

Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Все хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова – великая женщина, – сказал Аджоев.

Баннер про Терешкову на матче «Арсенала» – это не троллинг и не позиция фанатов. Его развернула новая часть «Единой России»

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