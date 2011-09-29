Кубок мира по волейболу (жен). Россия выиграла третий сет у Бразилии

Сегодня женская сборная России по волейболу встречается с командой Бразилии на мира в Японии.

Кубок мира

Япония

Женщины

10-й тур

Осака

Россия – Бразилия – 1-2 (26:28, 20:25, 25:21, 8:7 идет четвертый сет)



Корея – США – 1-3 (21:25, 16:25, 25:16, 22:25)

Доминиканская Республика – Сербия – 3-1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17

Китай – Аргентина – 9.00

Камерун – Кения – 11.00

Япония – Голландия – 13.20

Турнирное положение: Китай – 10 побед – 0 поражений (29 очков), США – 10-1 (28), Россия – 8-2 (22), Корея – 6-5 (18), Бразилия – 6-4 (18), Доминиканская Республика – 6-5 (17), Голландия – 5-5 (17), Япония – 5-5 (16), Сербия – 4-7 (13), Аргентина – 2-8 (5), Камерун – 0-10 (2), Кения – 0-10 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.