Реклама 18+
Реклама 18+

Кубок мира по волейболу (жен). Россия выиграла третий сет у Бразилии

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Китая жен сборная Голландии жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен Кубок мира жен сборная Южной Кореи жен сборная Кении жен сборная Аргентины жен сборная Камеруна жен Волейбол

Сегодня женская сборная России по волейболу встречается с командой Бразилии на Кубке мира в Японии. 

Кубок мира

Япония

Женщины

10-й тур

Осака

Россия – Бразилия – 1-2 (26:28, 20:25, 25:21, 8:7 идет четвертый сет)

 

Корея – США – 1-3 (21:25, 16:25, 25:16, 22:25)

 

Доминиканская Республика – Сербия – 3-1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17

 

Китай – Аргентина – 9.00

 

Камерун – Кения – 11.00

 

Япония – Голландия – 13.20

 

Турнирное положение: Китай – 10 побед – 0 поражений (29 очков), США – 10-1 (28), Россия – 8-2 (22), Корея – 6-5 (18), Бразилия – 6-4 (18), Доминиканская Республика – 6-5 (17), Голландия – 5-5 (17), Япония – 5-5 (16), Сербия – 4-7 (13), Аргентина – 2-8 (5), Камерун – 0-10 (2), Кения – 0-10 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья