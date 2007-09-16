Кубок мира по волейболу (жен). Россия всухую проиграла Китаю, Бразилия против Голландии

Сегодня женская сборная России проиграла команде Китая в третьем туре Кубка мира по волейболу (0-3).
Кубок мира
Япония
Женщины
3-й тур
Йокогама
Китай – Россия – 3-0 (25:22, 25:16, 25:18)
Россия: Воронкова (11), Гончарова (9), Халецкая (7), Ефимова (6), Парубец (5), Королева (5), Романова (1), Старцева (1), Лазарева (1).
Доминиканская Республика – Камерун – 3-2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10)
Япония – Южная Корея – 13.20
Хамамацу
Сербия – Кения – 3-0 (25:13, 25:11, 25:17)
Аргентина – США – 1-3 (21:25, 18:25, 25:18, 11:25)
Голландия – Бразилия – 11.00
Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Китай – 3-0 (9), Голландия – 2-0 (6), Россия – 2-1 (5), Бразилия – 2-0 (5), Доминиканская Республика – 2-1 (5), Япония – 1-1 (4), Сербия – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (1), Корея – 0-2 (0), Аргентина – 0-3 (0), Кения – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.