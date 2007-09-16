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Кубок мира по волейболу (жен). Россия всухую проиграла Китаю, Бразилия против Голландии

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Сегодня женская сборная России проиграла команде Китая в третьем туре Кубка мира по волейболу (0-3).

Кубок мира

Япония

Женщины

3-й тур

Йокогама

Китай – Россия – 3-0 (25:22, 25:16, 25:18)

Россия: Воронкова (11), Гончарова (9), Халецкая (7), Ефимова (6), Парубец (5), Королева (5), Романова (1), Старцева (1), Лазарева (1).

Доминиканская Республика – Камерун – 3-2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10)

 

Япония – Южная Корея – 13.20

 

Хамамацу

Сербия – Кения – 3-0 (25:13, 25:11, 25:17)

 

Аргентина – США – 1-3 (21:25, 18:25, 25:18, 11:25)

 

Голландия – Бразилия – 11.00

 

Турнирное положение: США – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Китай – 3-0 (9), Голландия – 2-0 (6), Россия – 2-1 (5), Бразилия – 2-0 (5), Доминиканская Республика – 2-1 (5), Япония – 1-1 (4), Сербия – 1-2 (4), Камерун – 0-3 (1), Корея – 0-2 (0), Аргентина – 0-3 (0), Кения – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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