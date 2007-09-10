Панков покинул пост тренера женской сборной России по волейболу. Временно исполняющим обязанности назначен Бузато

Главный тренер женской сборной России по волейболу покинул свой пост.

«Мы получили от Вадима Анатольевича Панкова просьбу об освобождении его от занимаемой должности. удовлетворяет данную просьбу. Мы желаем Вадиму Анатольевичу здоровья и всего самого наилучшего.

Конечно, не все получилось, так как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодежных и университетских команд», – сказал глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) .

Панков возглавлял сборную России с января 2018 года. В текущем сезоне россиянки прошли квалификацию на Олимпиаду-2020 в Токио, не отобрались в Финал шести Лиги наций и завершили выступление на чемпионате Европы на стадии 1/4 финала.

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