В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью на одном из пляжей Витязево. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

Девушка испугалась и попросила ее отпустить. После этого, по информации источника, которую подтвердили в полиции, двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней, еще один не участвовал в изнасиловании, но находился рядом.

Пострадавшая оказалась участницей юношеской сборной России по пляжному волейболу. Полицейские отвезли ее в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», где проходят сборы команды. Девушка рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

«Дело находится на контроле у начальника кубанского Главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили из органов по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел», – сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщает «КоммерсантЪ», начальник отдела МВД России по Анапе Андрей Рапп уже отстранен от выполнения обязанностей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному инциденту.