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    ЧМ-2018. Россия победила Финляндию в трех сетах, Польша обыграла Сербию, другие матчи

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    Мужская сборная России обыграла команду Финляндии на втором групповом этапе.

    Команда Сергея Шляпникова вышла в Финал шести, куда уже квалифицировались Италия, Бразилия, США и Сербия.

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Второй групповой этап

    Группа Е

    Милан, Италия

    Россия – Финляндия – 3-0 (25:17, 25:19, 25:22)

    Россия: Полетаев (18), Бережко (11), Куркаев (10), Вольвич (9), Михайлов (6), Гранкин (2), Родичев (2), Власов (1), Бутько (1), Клюка (1). 

    Италия – Голландия – 22.15

    Положение в группе: Италия – 6-1 (19), Россия – 6-2 (18), Голландия – 5-2 (14), Финляндия – 2-6 (9).

    Группа F

    Болонья, Италия

    Словения – Австралия – 2-3 (25:23, 20:25, 25:19, 22:25, 11:15)

    Бельгия – Бразилия – 21.30

    Положение в группе: Бразилия – 6-1 (17), Бельгия – 4-3 (13), Словения – 4-4 (13), Австралия – 3-5 (9).

    Группа G

    София, Болгария

    США – Иран – 3-0 (25:23, 26:24, 26:24)

    Болгария – Канада – 2-3 (19:25, 14:25, 25:21, 25:19, 10:15) 

    Положение в группе: США – 8-0 (22), Канада – 5-3 (13), Болгария – 4-4 (13), Иран – 4-4 (12).

    Группа H

    Варна, Болгария

    Франция – Аргентина – 3-1 (25:16, 25:20, 26:28, 25:19)

    Польша – Сербия – 3-0 (25:16, 25:17, 25:14)

    Положение в группе:  Польша – 6-2 (19), Сербия – 6-2 (17), Франция – 5-3 (18), Аргентина – 3-5 (8).

    ПРИМЕЧАНИЕ: в третий групповой раунд напрямую выходят только победители групп. К ним добавятся еще две лучшие команды из занявших в своих группах 2-е места по дополнительным показателям (количество побед, количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч).

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