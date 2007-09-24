ЧМ-2018. Россия победила Финляндию в трех сетах, Польша обыграла Сербию, другие матчи

Мужская сборная России обыграла команду Финляндии на втором групповом этапе.

Команда Сергея Шляпникова вышла в Финал шести, куда уже квалифицировались Италия, Бразилия, США и Сербия.

Чемпионат мира

Мужчины

Второй групповой этап

Группа Е

Милан, Италия

Россия – Финляндия – 3-0 (25:17, 25:19, 25:22)

Россия: Полетаев (18), Бережко (11), Куркаев (10), Вольвич (9), Михайлов (6), Гранкин (2), Родичев (2), Власов (1), Бутько (1), Клюка (1).

Италия – Голландия – 22.15

Положение в группе: Италия – 6-1 (19), Россия – 6-2 (18), Голландия – 5-2 (14), Финляндия – 2-6 (9).

Группа F

Болонья, Италия

Словения – Австралия – 2-3 (25:23, 20:25, 25:19, 22:25, 11:15)

Бельгия – Бразилия – 21.30

Положение в группе: Бразилия – 6-1 (17), Бельгия – 4-3 (13), Словения – 4-4 (13), Австралия – 3-5 (9).

Группа G

София, Болгария

США – Иран – 3-0 (25:23, 26:24, 26:24)

Болгария – Канада – 2-3 (19:25, 14:25, 25:21, 25:19, 10:15)

Положение в группе: США – 8-0 (22), Канада – 5-3 (13), Болгария – 4-4 (13), Иран – 4-4 (12).

Группа H

Варна, Болгария

Франция – Аргентина – 3-1 (25:16, 25:20, 26:28, 25:19)

Польша – Сербия – 3-0 (25:16, 25:17, 25:14)

Положение в группе: Польша – 6-2 (19), Сербия – 6-2 (17), Франция – 5-3 (18), Аргентина – 3-5 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: в третий групповой раунд напрямую выходят только победители групп. К ним добавятся еще две лучшие команды из занявших в своих группах 2-е места по дополнительным показателям (количество побед, количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч).