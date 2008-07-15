🏆 Лига наций. Финал. Россия победила США (3-1) и стала чемпионом

Мужская сборная России по волейболу победила команду США (3-1) в финале Лиги наций.
Наша команда защитила титул, завоеванный в прошлом году.
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Sports.ru вел текстовую трансляцию финала Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Чикаго, США
Финал
Россия – США – 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)
Статистика набранных очков: атаки (49-51), блок (10-7), подача (7-6), ошибки соперника (29-25).
Россия: Волков (17), Клюка (14), Яковлев (12), Полетаев (11), Куркаев (9), Кобзарь (1), Ковалев (1), Воронков (1), Голубев (либеро).
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Матч за 3-е место