Туомас Саммельвуо: «Конечно, у меня есть родина, я в первую очередь финн. Но и русский уже тоже»

Тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал об отношении к стране и о трудностях изучения русского языка.

«Везде, где играл, я учил языки – это уважение к стране. Я хочу знать культуру, понимать больше. Даже горжусь, что знаю 6 языков.

По-русски я свободно заговорил через 1,5 года. Сейчас могу даже что-то написать, свободно читаю новости, иногда смотрю фильмы. Когда подписал контракт с Калининградом, на следующий же день купил учебники и сел за них. Первый уровень, второй, третий – по порядку.

Самое сложное – шипящие: все эти -ши, -щи, -сы, -чши. Какой-то кошмар! Я не могу понять разницу между этой буквой (чертит пальцем на столе букву Ш) и этой (Щ). Невероятно!

До сих пор часто ошибаюсь. Сегодня на тренировке дал задание, а игроки не сделали. Я ругаться – ааа, вы не понимаете! А потом мне капитан Игорь Кобзарь подсказал, что я неправильно сформулировал. Думаю, тренер не должен стесняться ошибок. Всегда признаю – я ошибся. Вообще, люблю честность и правду.

Мне нравится в России; я надеюсь, что останусь здесь надолго. Но, конечно, есть родина, поэтому я в первую очередь финн. Но и русский уже тоже.

Первое, что удивило меня в России – суп… Борщ, такой вкусный борщ, о как я его люблю!», – рассказал Саммельвуо.

Саммельвуо возглавил сборную в 2019 году. Также он с 2016 года тренирует кемеровский «Кузбасс».

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