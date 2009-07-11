Лига наций. Финал шести. Россия сыграет с Францией, Иран – с Польшей

Сегодня ночью мужская сборная России сыграет с Францией в матче Финала шести Лиги наций по волейболу. Сборная Ирана проведет матч с Польшей.



Лига наций

Мужчины

Финал шести

Чикаго, США

Группа A

Россия – Франция – 4:00

Положение в группе: США – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0-0 (0), Франция – 0-1 (0).

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Группа B

Иран – Польша – 1:00

Положение в группе: Польша – 1-0 (2), Бразилия – 0-1 (1), Иран – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.



Расписание Финала шести мужской Лиги наций по волейболу

