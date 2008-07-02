Тренер сборной России Саммельвуо: «Мне нравится ваш огромнейший патриотизм. Важно, когда за флаг и страну человек готов из кожи вон лезть»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от выступления команды в Лиге наций.

– К последней встрече с Китаем все турнирные задачи уже были решены. Для вас результат имел хоть какое-то значение?

– Мы просто хотели получить удовольствие. Сразу знали, что поиграть дадим всем. Кирилл Урсов и Кирилл Клец в этом матче дебютировали, Антон Семышев вышел в стартовом составе. Думаете, для них такая игра не имела значения? Еще какое! Никто не выходил с мыслями о поражении. И они справились.

Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и персонал за эту Лигу наций. Мы часто меняли состав, увидели ребят, которые раньше не выступали в сборной. И 12 побед в 15 матчах, как мне кажется, отличный результат.

– Вы довольны тем, кто проявили себя в коллективе молодые игроки?

– Да. Молодые всегда «голодные». И нельзя все оправдывать возрастом. Мне не нравится, когда часто делают акцент на том, что команда молодая – и списывают все неудачи и поражения на это. Если посмотрим наши проигранные матчи с Бразилией или Ираном, то станет понятно, что мы сами очень много ошибались: фриболы, передачи, подача, касания сетки. И какая в этом случае разница, кто на другой стороне площадки? Такие вещи не зависят от того, молодой ты или взрослый. Всегда нужно искать в себе и тратить внимание и энергию на то, что можешь контролировать. Это всего касается.

– Какие особенности у России?

– Мне нравится патриотизм, который есть у вас. Огромнейший патриотизм! Иногда на этом можно играть, заводить команду. Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть, – рассказал Саммельвуо.

Сборная России завершила групповой раунд Лиги наций на третьем месте и вышла в «Финал шести». 11 июля команда сыграет с Францией, 12 июля – с США.

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа