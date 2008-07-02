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Тренер сборной России Саммельвуо: «Мне нравится ваш огромнейший патриотизм. Важно, когда за флаг и страну человек готов из кожи вон лезть»

Теги сборная России по волейболу Туомас Саммельвуо Лига наций Кирилл Урсов Кирилл Клец Антон Семышев Волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от выступления команды в Лиге наций.

– К последней встрече с Китаем все турнирные задачи уже были решены. Для вас результат имел хоть какое-то значение?

– Мы просто хотели получить удовольствие. Сразу знали, что поиграть дадим всем. Кирилл Урсов и Кирилл Клец в этом матче дебютировали, Антон Семышев вышел в стартовом составе. Думаете, для них такая игра не имела значения? Еще какое! Никто не выходил с мыслями о поражении. И они справились.

Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и персонал за эту Лигу наций. Мы часто меняли состав, увидели ребят, которые раньше не выступали в сборной. И 12 побед в 15 матчах, как мне кажется, отличный результат.

– Вы довольны тем, кто проявили себя в коллективе молодые игроки?

– Да. Молодые всегда «голодные». И нельзя все оправдывать возрастом. Мне не нравится, когда часто делают акцент на том, что команда молодая – и списывают все неудачи и поражения на это. Если посмотрим наши проигранные матчи с Бразилией или Ираном, то станет понятно, что мы сами очень много ошибались: фриболы, передачи, подача, касания сетки. И какая в этом случае разница, кто на другой стороне площадки? Такие вещи не зависят от того, молодой ты или взрослый. Всегда нужно искать в себе и тратить внимание и энергию на то, что можешь контролировать. Это всего касается.

– Какие особенности у России?

– Мне нравится патриотизм, который есть у вас. Огромнейший патриотизм! Иногда на этом можно играть, заводить команду. Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть, – рассказал Саммельвуо.

Сборная России завершила групповой раунд Лиги наций на третьем месте и вышла в «Финал шести». 11 июля команда сыграет с Францией, 12 июля – с США. 

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