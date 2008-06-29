Лига наций. Россия на тай-брейке обыграла Аргентину, США встретятся с Сербией, другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла сборную Аргентины в Лиге наций.

Лига наций

Мужчины

5-я неделя

Брисбен, Австралия

Россия – Аргентина – 3-2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11)



Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа

Австралия – Китай – 12.00

Пловдив, Болгария

США – Сербия – 17.00

Болгария – Иран – 20.40

Лейпциг, Германия

Германия – Польша – 18.30



Португалия – Япония – 21.30

Бразилиа, Бразилия

Франция – Италия – 23.00

Бразилия – Канада – 2.00 (30 июня)

Турнирное положение: Бразилия – 12 побед – 1 поражение (33), Иран – 11-2 (33 очка), Россия – 11-3 (31), Франция – 9-4 (28), Польша – 9-4 (24), Италия – 8-5 (25), Канада – 8-5 (23), Аргентина – 7-7 (23), США – 7-6 (22), Япония – 5-8 (14), Сербия – 5-8 (14), Болгария – 5-8 (13), Германия – 3-10 (11), Австралия – 2-11 (10), Португалия – 2-11 (7), Китай – 1-12 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, выходят в «Финал шести».