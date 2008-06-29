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Лига наций. Россия на тай-брейке обыграла Аргентину, США встретятся с Сербией, другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Португалии сборная Аргентины сборная Австралии сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

Сегодня мужская сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла сборную Аргентины в Лиге наций. 

Лига наций

Мужчины

5-я неделя

Брисбен, Австралия

Россия – Аргентина – 3-2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11)

Бешеная кругосветка России в Лиге наций: 3,5 суток в воздухе, последний переезд – 42 часа

Австралия – Китай – 12.00 

Пловдив, Болгария

США – Сербия – 17.00

Болгария – Иран – 20.40

Лейпциг, Германия

Германия  – Польша – 18.30 

Португалия – Япония – 21.30

Бразилиа, Бразилия

Франция – Италия – 23.00

Бразилия – Канада – 2.00 (30 июня)

Турнирное положение: Бразилия – 12 побед – 1 поражение (33), Иран – 11-2 (33 очка), Россия – 11-3 (31), Франция – 9-4 (28), Польша – 9-4 (24), Италия – 8-5 (25), Канада – 8-5 (23), Аргентина – 7-7 (23), США – 7-6 (22), Япония – 5-8 (14), Сербия – 5-8 (14), Болгария – 5-8 (13), Германия – 3-10 (11), Австралия – 2-11 (10), Португалия – 2-11 (7), Китай – 1-12 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, выходят в «Финал шести».

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