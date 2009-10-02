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    ЧМ-2018 (жен). Россия выиграла у Азербайджана, США против Кореи

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    Сегодня женская сборная России по волейболу обыграла Азербайджан (3-0) в матче группового этапа чемпионата мира. Это третий подряд успех команды Вадима Панкова.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Первый групповой этап

    Группа C

    Кобе

    Россия – Азербайджан – 3-0 (25:21, 25:21, 25:22)

    Россия: Гончарова (17), Парубец (13), Ефимова (8), Королева (7), Воронкова (6), Старцева (1), Малыгина (1), Любушкина (1).

    Тринидад и Тобаго – Таиланд – 10.10

    США – Южная Корея – 13.20

    Положение в группе: Россия – 3-0 (8), США – 2-0 (6), Таиланд – 1-1 (3), Азербайджан – 1-1 (3), Южная Корея – 0-2 (1), Тринидад и Тобаго – 0-2 (0). 

    Группа B

    Саппоро

    Италия – Куба – 3-0 (25:11, 25:18, 25:20)

    Болгария – Турция – 10.10

    Китай – Канада  – 13.20

    Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Китай – 2-0 (6), Болгария – 1-1 (3), Турция – 1-1 (3), Канада – 0-2 (0), Куба – 0-3 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.

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