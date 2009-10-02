ЧМ-2018 (жен). Россия выиграла у Азербайджана, США против Кореи

Сегодня женская сборная России по волейболу обыграла Азербайджан (3-0) в матче группового этапа чемпионата мира. Это третий подряд успех команды Вадима Панкова.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Первый групповой этап

Группа C

Кобе

Россия – Азербайджан – 3-0 (25:21, 25:21, 25:22)

Россия: Гончарова (17), Парубец (13), Ефимова (8), Королева (7), Воронкова (6), Старцева (1), Малыгина (1), Любушкина (1).

Тринидад и Тобаго – Таиланд – 10.10

США – Южная Корея – 13.20

Положение в группе: Россия – 3-0 (8), США – 2-0 (6), Таиланд – 1-1 (3), Азербайджан – 1-1 (3), Южная Корея – 0-2 (1), Тринидад и Тобаго – 0-2 (0).

Группа B

Саппоро

Италия – Куба – 3-0 (25:11, 25:18, 25:20)

Болгария – Турция – 10.10

Китай – Канада – 13.20

Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Китай – 2-0 (6), Болгария – 1-1 (3), Турция – 1-1 (3), Канада – 0-2 (0), Куба – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.