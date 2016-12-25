7 блогов об Олимпийских зимних видах, благодаря которым вы хоть что-то запомните за эти праздники

Главный вопрос человечества – как вы все еще живете, не подписавшись на них.

Бобслей. Скелетон. Сани

Все самое важное и актуальное о санных видах спорта. Превью и обзоры этапов Кубка мира, много фотографий и видео. Этот блог основан еще летом 2013 года, а вы до сих пор не подписаны. Время все исправить.

На льду

Если фамилия Медведева ассоциируется у вас не только с женой премьер-министра России, этот блог для вас. Здесь не только разборы номеров и чемпионатов, но и более серьезные форматы: например, колонка о комментарии Татьяны Тарасовой и рассуждения о том, кого из фигуристов вы точно запомните, даже когда они завершат карьеру. А еще здесь большое и давно сложившееся комьюнити: сотни комментариев под записями не оставляют варианта не подписаться.

Ракенрольная гнусь

Еще один блог о фигурном катании. Бодрый Иван Кузнецов дерзко называет уход Липницкой в пары катастрофой и рассказывает, как засудили Погорилую. Здесь нет скучных обзоров, так что вам точно понравится.

На злобу дня

В этом блоге вы найдете подробные разборы выступлений спортсменов на соревнованиях по фигурному катанию. Описание каждого дня и каждого номера – для тех, кто любит серьезные тексты.

Прокаты

Меньше слов, больше видео. Блог с ностальгическими записями программ фигуристов. Просто и понятно.

Не во сне

Прыжки с трамплина – что может быть красивее (на самом деле, много что, но теперь вы хотя бы заинтересовались)? Превью, обзоры и фотогалереи с этапов Кубка мира, интервью со спортсменами и видео прыжков – в общем, развлекайтесь.

Голос Тины Мазе

Горные лыжи, просто лыжные гонки и, конечно же, биатлон – весь лыжный спорт в одном месте. Интриги, превью и рассказы о самых перспективных спортсменах – если вы никогда не слышали голос Тины Мазе, есть идеальный шанс все исправить.