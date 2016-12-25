7 блогов об Олимпийских зимних видах, благодаря которым вы хоть что-то запомните за эти праздники

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    Трибуна Блог
    25 декабря 17:06
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги Sports.ru сборная России горные лыжи

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    Главный вопрос человечества – как вы все еще живете, не подписавшись на них.

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    Бобслей. Скелетон. Сани

    Все самое важное и актуальное о санных видах спорта. Превью и обзоры этапов Кубка мира, много фотографий и видео. Этот блог основан еще летом 2013 года, а вы до сих пор не подписаны. Время все исправить.

    На льду

    Если фамилия Медведева ассоциируется у вас не только с женой премьер-министра России, этот блог для вас. Здесь не только разборы номеров и чемпионатов, но и более серьезные форматы: например, колонка о комментарии Татьяны Тарасовой и рассуждения о том, кого из фигуристов вы точно запомните, даже когда они завершат карьеру. А еще здесь большое и давно сложившееся комьюнити: сотни комментариев под записями не оставляют варианта не подписаться.

    Ракенрольная гнусь

    Еще один блог о фигурном катании. Бодрый Иван Кузнецов дерзко называет уход Липницкой в пары катастрофой и рассказывает, как засудили Погорилую. Здесь нет скучных обзоров, так что вам точно понравится.

    На злобу дня

    В этом блоге вы найдете подробные разборы выступлений спортсменов на соревнованиях по фигурному катанию. Описание каждого дня и каждого номера – для тех, кто любит серьезные тексты.

    Прокаты

    Меньше слов, больше видео. Блог с ностальгическими записями программ фигуристов. Просто и понятно.

    Не во сне

    Прыжки с трамплина – что может быть красивее (на самом деле, много что, но теперь вы хотя бы заинтересовались)? Превью, обзоры и фотогалереи с этапов Кубка мира, интервью со спортсменами и видео прыжков – в общем, развлекайтесь.

    Голос Тины Мазе

    Горные лыжи, просто лыжные гонки и, конечно же, биатлон – весь лыжный спорт в одном месте. Интриги, превью и рассказы о самых перспективных спортсменах – если вы никогда не слышали голос Тины Мазе, есть идеальный шанс все исправить.

    Автор 

    Максим Паршуто

    РЕЙТИНГ +26
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